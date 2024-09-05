明年勞保 勞工每月多繳56元

明年最低工資月薪調升為二萬八五九○元、時薪一九○元。勞動部預估，明年調升後將有二五七點一八萬人受惠，勞工、雇主及政府的勞健保、職災保險等法定成本將分別增加十四點四一億元、二五三點五二億元及十四點七九億元，勞工的勞保費每月要多繳五十六元，雇主對每名勞工要多繳一九五元。

勞動部初估，明年最低工資調整後，月薪受惠的一八九點五萬名勞工中，移工占三十六點八萬人，預計每年勞、資及政府共約增加二二三點三五億元負擔。時薪部分，約六十七點六八萬名勞工受惠，每年勞、資及政府合計增加五十九點三七億元。

也因投保級距將從今年的二萬七四七○元，調升為二萬八五九○元，以明年勞保普通事故費率百分之十二點五（含百分之一就保）計算，明年雇主每聘一名勞工將支出勞保二五○二元，勞工負擔七一五元，政府負擔三五八元，相較雇主明年每名勞工的勞保費每個月多增加一九五元、勞工多繳五十六元、政府則多負擔二十八元。

最低工資法今年元月上路，審議機制法制化，最重要的是明確審議參採指標，明訂消費者物價指數年增率CPI為「應」參採指標，另羅列國家經濟發展狀況、生產者物價及民生物價變動狀況等十項「得」參採指標。

勞動部長何佩珊昨於審議會後說明，勞資審議委員花很多時間討論當前台灣的經濟情勢，尤其在勞工能承受多少CPI數字上做很多討論，經歷疫後全球通膨，主計總處最新CPI上調百分之二點一七，依過去審議默契為「CPI十足反映、GDP勞資各半分享」，勞方代表、學者專家都堅持這樣的立場，但資方代表認為當前經濟情勢並不樂觀，並強調小微型企業承受度有困難，以及當前產業傾斜發展問題，主張調升百分之三。雙方折衷協調以趨近中間值的調幅百分之四點○八達成共識。