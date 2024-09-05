工商團體預警：物價必上漲

明年最低工資月薪、時薪雙漲，工商團體認為，恐引發終端產品價格上漲，通膨將是必然，民眾必須有接受物價上漲的心理準備。

商總理事長許舒博表示，月薪漲幅超過預期，恐引發企業削減人力或調漲商品價格因應，對某些承受力較低的企業造成一定衝擊。

工總常務理事何語說，明年最低工資調漲逾百分之四，台灣未來確定走向社會福利導向國家，企業必須有所認知，低工資時代已經過去，民眾也必須有接受物價上漲的心理準備。

何語指出，最低工資調漲後，各企業中間原料供應鏈也會漲價，牽動終端產品市場，目前台灣除高科技產業外，其餘傳產獲利率大幅下滑。台灣除非民間消費力減弱，否則通膨將成後續必然現象。

許舒博說，提高最低工資對於改善勞工生活非常重要，但也須考量企業支付能力，此次調幅原本期望控制在百分之三以內，昨日會議既已拍板，希望政府對中小微型企業提出具體有效配套，讓那些較不具競爭力的弱勢企業，減低營運衝擊，降低對民生影響。

許舒博表示，台灣目前經濟發展環境看似穩定，尤其遇上民生物資通膨的時刻，適度調升最低工資確實有助於改善邊際勞工的生活，但絕非是能解決低薪的有效方法。他希望政府對中小微型企業提出具體的配套措施，讓較不具競爭力的弱勢企業，減低運營上的衝擊外，也降低對民生經濟通膨的影響。

中經院副院長王健全表示，最低工資適度調漲當然很重要，但他認為物價肯定也會跟著有反映，像是日本近年調漲工資，但物價漲得比薪資快，一般受薪階級很辛苦。不過，央行預測明年通膨率可望回落至百分之二以下，期待明年薪資漲幅能夠超過物價漲勢，但要特別留意服務類價格變化。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生則說，各機構多預測明年通膨率可望趨緩，此次拍板最低工資漲幅是明年元旦實施，屆時應可淡化對通膨影響；加上近來國際原物料價格未進一步走升和基期效應影響，明年通膨率確實有滿大機會可回到百分之二以下。