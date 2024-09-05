工資審議／從缺工談起 場內幾無硝煙味

近年審議會氣氛愈發和諧，但會前仍會勞資叫陣，今年因為最低工資審議法制化，勞資論述相對收斂。昨天賴政府首度召開的最低工資審議會，不但幾乎沒有硝煙味，甚至有委員表示現場「相談甚歡」，委員們會後受訪發言更是一片祥和，皆宣稱能接受百分之四點○八的調幅。

昨天審議會節奏較往年稍快，近四小時結束會議，但程序仍是上午勞資各自表述，雖偶擦出火花，但午飯過後才進入實質角力。有趣的是，今年審議會先花了不少時間討論缺工議題，由資方帶動話題，勞資雙方皆認同面對未來嚴峻的少子化、高齡化，應召開全國產業缺工會議研商因應勞動力短缺。

原堅持至少應維持過往審議默契，調幅應達百分之四點一二的全產總秘書戴國榮說，主要是體諒國內整體經濟情況不樂觀，結果跟預期只差百分之○點○四，還可以接受。對於這次首創的研究小組先行評估機制，戴國榮認為有發揮作用，讓討論更聚焦。

資方審議委員代表余玉枝說，雖勞資各有主張，但討論過程都很和諧，且議程在勞動部長何佩珊的帶動下沒有什麼問題，最後也遵照部長決議，身為資方代表，對最後調幅結果並沒有滿意或不滿意的情況。她認為，和十幾年前相比，薪資議題的處理已理性很多，這次大家也都有一定共識。

有委員透露，何佩珊新官上任，對審議程序雖不熟悉，但會前做足功夫，她作風明快、果斷，但不強勢，雖然會中表態應反映CPI、經濟成長果實全民共享的基本立場，但仍傾聽勞資意見，多方兼顧。當學者代表建議，今年GDP比去年好，調幅不該低於去年的百分之四點○五，何佩珊也接著裁示勞資各退一步，折衷百分之四點○八，現場毫無任何異議，很快就拍板。

學者審議委員代表、台大國發所兼任副教授辛炳隆說，他與資方委員何語都認同參採指標的單位多為變動率，非定額，當未來最低工資的基數愈來愈高，以調幅調整，只會造成調升數額愈來愈高，資方恐怕不堪負荷。