觀察站／老調重彈 最低工資審議無創新

最低工資審議向來千篇一律，先是勞資各自坐地起價，再由學者緩頰、勞動部長拍板，過去屢有委員抱怨審議流程只是為政府抬轎。正因如此，勞團多年訴求最低工資法立法，盼審議機制法制化，透過參採指標讓工資調升更有客觀依據。但昨天的審議仍以CPI、GDP為主要參採，其他九項「得」參採指標均「不」參採，最後一樣遵照部長裁示。令人不禁疑惑，賴政府的行政院喊出行動創新、AI內閣口號，首次最低工資審議卻老調重彈，創新何在？

最低工資連九漲，展現政府照顧邊際勞工的決心，值得肯定。據悉，賴總統與行政院長卓榮泰原先擔心，若漲幅超過百分之四將衝擊中小企業雇主，後因考量不該悖離相關經濟情勢數據，且首次最低工資調幅升不宜過低，最後才畫出百分之四左右的安全區間。

檢視二○二一到二○二四年的最低工資調整參採算法，四年之中，有三年全額採計CPI年增率，僅去年為十七項民生物資年增率三分之一、CPI年增率三分之二，而一向都是主要爭點的GDP，則在三分之一、三分之二、二分之一之間切換。

昨天的審議不出過往邏輯，CPI、GDP就是主戰場，其他九項得參採只是擺著好看。其中，CPI十足反映最有共識，但因考量資方感受，GDP則在採計二分之一關口前拉扯，最後由學者出面論述今年GDP比去年好，調幅不該低於去年的百分之四點○五，再由部長何佩珊講出折衷數值的百分之四點○八，勞資一來一往、學者緩頰、官方自圓其說的過程，跟往年的審議三部曲有啥差別？

除審議模式、參採指標了無新意，隨最低工資逐年調漲，明年最低月薪來到二萬八五九○元，已逼近三萬，愈來愈多勞工落入邊際勞工，勞動部去年調查指出，幾乎每四名大學畢業的社會新鮮人，就有一人起薪只領最低工資，政府照顧兩百多萬名邊際勞工之際，也不該忘了更大一群勞工的「薪」酸，賴政府應祭出更多帶動整體薪資成長的積極作為，才能徹底改善台灣低薪的勞動環境，讓非屬邊際勞工的大多數勞工，也能雨露均霑，擁有連年加薪的快樂。