最低工資月薪28590元 時薪190元

最低工資審議委員會昨天決議，明年最低工資月薪調升一一二○元至二萬八五九○元，調幅百分之四點○八；時薪從現行的一八三元調升至一九○元，增加七元。

今年是最低工資元年，昨天首度召開最低工資審議會，這是賴清德總統上任後，第一次調整最低工資，也是最低工資連九升。全案陳報行政院核定後公告，明年元旦起實施。

日前行政院長卓榮泰頻頻釋出最低工資調漲訊息，強調明年軍公教調薪百分之三，「當然也不能漏掉勞工」，更向企業主喊話幫勞工加薪，讓全民共享經濟發展成果。勞動部長何佩珊受訪時也說，期待能給勞工更多照顧，「調升是預定方向」。

全國產業總工會理事長戴國榮主張，依過去「消費者物價總指數（CPI）年增率全數反映、經濟成長率（GDP）勞資共享」的審議默契，最新GDP預測值百分之三點九、CPI百分之二點一七，勞方主張調幅應至少百分之四點一二，勞工才會有感。

資方審議委員、全國工業總會常務理事何語認同可適度調升，但其他資方代表則持明年景氣不樂觀的立場，僅接受百分之三調幅。中華民國工業協進會理事余玉枝說，今年第三季、第四季景氣就會衰退，明年更是不看好。

何佩珊於會後記者會說明，勞方、學者代表認為不該打破過去默契，調幅應為百分之四點一二，但考量資方代表強調應考慮微小型企業承受度、當前產業傾斜發展問題，另有學者建議不應低於今年調幅的百分之四點○五，最後由她建議，拍板明年最低工資月薪調幅為百分之四點○八，再回推時薪數字。

對於百分之四點○八的調幅，勞資雙方都沒有太多抱怨。戴國榮認為，基於體諒資方面對經濟情勢變化，能接受調整結果。何語則認為審議過程和諧，雖然最終調幅由政府決定，但無論未來由誰當政，要考量的都是整體社會大眾的利益，而非專注單一產業面的利益。

明年調升最低工資後，預估將有二五七點一八萬名的邊際勞工受惠，其中二二○萬人是本國籍勞工。