最低工資調幅 CPI、GDP是折衝關鍵

首次最低工資審議會在勞資雙方高度諒解下順利落幕，會中勞資雙方對於調幅各有期待，資方主張調3%，勞方喊到4.77%，最終折衝關鍵仍在於消費者物價指數（CPI）年增率及經濟成長率。

據轉述，勞方一開始主張經濟成長率要分享三分之二，建議調幅4.77%，資方則一開始就主張調3%，學者專家建議不要低於去年4.05%調幅，最後折衝得出4.08%。

主計總處8月16日最新預測今年經濟成長率3.9%，CPI年增率2.17%，若依過去勞資雙方「CPI年增率足額反映，以及經濟成長率勞資共享」的默契，最低工資調幅應落在4.12%。

資方代表在會中說明，調幅3%已高於今年上半年受僱員工平均薪資調幅，也高於CPI年增率，同時與明年軍公教調幅相同，認為3%是合理調幅。

資方委員陳述，根據中經院發布最新PMI指數，對下半年經濟情勢沒那麼樂觀，去年營所稅減少21%，表示企業獲利衰退。與會人士表示，多位勞方部分代表也是小型業者或自營作業者，因此呼應資方意見，認為應關切對微小型企業衝擊。

最低工資審議會首次召開，依最低工資法規定，首次審議結果不得低於原本的基本工資數額。因去年景氣較差，但調幅達4.05%，因此有學者代表提出，今年景氣明顯較去年轉佳，認為調幅不宜低於去年，調幅最後是在4.12%及4.05%之間折衝，勞動部建議調升4.08%。