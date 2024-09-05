明年最低工資月薪、時薪雙漲 工商團體：物價必漲
明年最低工資月薪、時薪雙漲，工商團體認為，恐引發終端產品價格上漲，通膨將是必然，民眾須有物價上漲的心理準備。
商總理事長許舒博表示，月薪漲幅超過預期，恐引發企業削減人力或調漲商品價格因應，對某些承受力較低的企業造成一定衝擊。
工總常務理事何語表示，明年最低工資調漲逾4%，台灣未來確定走向社會福利導向國家，企業必須有所認知，低工資時代已經過去，民眾也必須有接受物價上漲的心理準備。他並指出，最低工資調漲後，各企業中間原料供應鏈也會漲價，牽動終端產品市場，目前台灣除高科技產業外，其餘傳產獲利率大幅下滑。
中經院副院長王健全表示，最低工資適度調漲當然很重要，但他認為物價肯定也會跟著有反應。央行預測明年通膨率回落至2%以下，期待薪資漲幅超過物價，但要留意服務類價格變化。
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