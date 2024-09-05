連九升！最低工資漲至28,590元 時薪增至190元

勞動部昨（4）日召開最低工資審議委員會，拍板明年最低工資月薪調升至28,590元，增加1,120元，調幅4.08%，時薪調升7元至190元，調幅3.8%，皆高於軍公教調幅。這是連續第九年調升，將報行政院核定，明年元旦起適用。

勞動部預計，這次最低工資調升，共約257萬名勞工受惠，含220.38萬名本國月薪及時薪勞工及36.8萬名移工。雇主一年總計新增253.52億元人事成本，包括勞保、就保、健保、新制勞退提繳，及勞工每月薪資調升。

歷年最低(基本)工資月薪調整

勞動部長何佩珊表示，調升最低工資是賴總統推動「國家希望工程」重點，近幾年台灣經濟受惠於產業結構成功轉型與勞動素質提升，國家整體收入持續增加，經濟成長果實雨露均霑，透過最低工資調升，由勞資雙方互利共榮。

她在會前指出，最低工資法已經明定最低工資調整應參採、得參採指標，而當前台灣經濟情勢基本面良好，並經歷疫後全球性通膨影響，當今通膨數字令人擔心，對於所得最低20%家庭來說，通膨影響最大，50%收入都必須花費在實際生活支出。

明年最低工資調升影響 圖／經濟日報提供

因此，何佩珊會後表示，勞資雙方對於調升最低工資有共識，審議會主要圍繞基層勞工對物價承受力討論，主計總處8月16日上修今年全年消費者物價指數（CPI）年增率為2.17%，過去以來，「CPI年增率足額反映、經濟成長率勞資共享」，是審議會長期默契，學者專家代表認為應尊重此歷史默契，同時也認為調幅不宜低於去年的4.05%，最後她裁決調幅4.08%。

何佩珊表示，政府感謝勞工團體願意體諒小、微型企業難處，也感謝雇主團體願意與勞工分享經濟成長的果實，照顧勞工基本生活。



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