拍板調整最低工資！時薪調幅4.08% 「取整數190元」原因曝光

最低工資審議委員會今天拍板，明年最低工資調幅為4.08%，月薪調升至2萬8590元，時薪等比例調整計算，經審議委員同意取整數為190元，避免與月薪累積調幅差距更大。

勞動部今天召開首次最低工資審議會，會後拍板每月最低工資為新台幣2萬8590元，較原2萬7470元調升4.08%，每小時最低工資依照等比例計算後，取整數為190元，並從民國114年1月1日實施。

前總統蔡英文的8年任期內，基本工資月薪有8次調整，由上任前的2萬8元提升到2萬7470元，總調幅約37.3%，時薪則調整9次，由120元提升到183元，總調幅為52.5%。

由於時薪跟月薪的累積調幅相差15個百分點，因此勞團在審議會前也有示警，若時薪工作算下來比月薪高，可能也是造成缺工的原因之一，因此建議勞動部應該要進行研究。

奠基於過往審議基本工資的基礎，今年審議委員會決定最低工資數額時依照往例先決定月薪調幅，再依照月薪調幅計算時薪，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天表示，審議委員會都有共識，月薪及時薪調幅不脫鉤。

黃維琛表示，今年時薪調幅依往例是以月薪調幅來計算，最終得出190.4664元，審議委員最後考量時薪、月薪累積調幅差距大情形，因此決定捨去尾數得出190元，避免讓差距更擴大。

勞方委員戴國榮也指出，最後捨去尾數是考量因為過去連8年調整下，時薪與月薪調幅差距達15個百分點，擔心可能影響年輕人就業傾向，寧可做時薪工作、不願意做正職，反而造成缺工問題越來越嚴重。