快訊

柯文哲無保請回被撤 民眾黨回應了

金管會將建立房貸流量控管機制 要求銀行優先承作這3類案件

今夜暫休兵！柯文哲第2度羈押庭換「他」審 預計明天開庭

拍板調整最低工資！時薪調幅4.08% 「取整數190元」原因曝光

中央社／ 台北4日電
勞動部。圖／聯合報系資料照
勞動部。圖／聯合報系資料照

最低工資審議委員會今天拍板，明年最低工資調幅為4.08%，月薪調升至2萬8590元，時薪等比例調整計算，經審議委員同意取整數為190元，避免與月薪累積調幅差距更大。

勞動部今天召開首次最低工資審議會，會後拍板每月最低工資為新台幣2萬8590元，較原2萬7470元調升4.08%，每小時最低工資依照等比例計算後，取整數為190元，並從民國114年1月1日實施。

前總統蔡英文的8年任期內，基本工資月薪有8次調整，由上任前的2萬8元提升到2萬7470元，總調幅約37.3%，時薪則調整9次，由120元提升到183元，總調幅為52.5%。

由於時薪跟月薪的累積調幅相差15個百分點，因此勞團在審議會前也有示警，若時薪工作算下來比月薪高，可能也是造成缺工的原因之一，因此建議勞動部應該要進行研究。

奠基於過往審議基本工資的基礎，今年審議委員會決定最低工資數額時依照往例先決定月薪調幅，再依照月薪調幅計算時薪，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天表示，審議委員會都有共識，月薪及時薪調幅不脫鉤。

黃維琛表示，今年時薪調幅依往例是以月薪調幅來計算，最終得出190.4664元，審議委員最後考量時薪、月薪累積調幅差距大情形，因此決定捨去尾數得出190元，避免讓差距更擴大

勞方委員戴國榮也指出，最後捨去尾數是考量因為過去連8年調整下，時薪與月薪調幅差距達15個百分點，擔心可能影響年輕人就業傾向，寧可做時薪工作、不願意做正職，反而造成缺工問題越來越嚴重。

勞動部 基本工資 時薪 月薪

延伸閱讀

最低工資調漲 勞保負擔增加？學者曝1關鍵若無異動：影響微不足道

最低工資明年連續9年漲...上班族卻不開心？ 他們更擔心「2件事」

最低工資連九升！月薪調漲為28,590元、時薪190元 人力銀行：屬合理範圍

拍板了！最低工資明年起調升至28590元、時薪190元 連九年調升

相關新聞

明年最低工資漲4.08% 全產總：結果可接受

賴政府上任後第一次調整最低工資，明年調幅為4.08%，全國產業總工會總理事長戴國榮可接受審議結果，主要也考量資方提出國內...

前勞長許銘春催生《最低工資法》 明年最低工資28590元

前勞動部長許銘春任內催生的《最低工資法》今年第一年實施。勞動部今（4）日做成決議，自114年1月1日起每月最低工資調至2...

拍板調整最低工資！時薪調幅4.08% 「取整數190元」原因曝光

最低工資審議委員會今天拍板，明年最低工資調幅為4.08%，月薪調升至2萬8590元，時薪等比例調整計算，經審議委員同意取...

最低工資調4.08% 李彥秀批：基層調薪沒份卻怕物價漲

今天最低工資審議會協商，拍板明年最低工資調幅為4.08%，月薪將調升至2萬8590元、時薪190元。國民黨立委李彥秀對此...

明年最低工資漲4.08%！逾257萬勞工受惠 勞長揭拍板3關鍵理由

如外界預料，明年最低工資連九漲。勞動部長何佩珊於會後記者會說明，有勞方、學者代表認為，依過去審議默契「CPI十足反映、G...

相較往年少了煙硝味…最低工資調幅4% 資方委員：尊重政府決定

勞動部今天舉行最低工資審議會，本次決議明年度最低工資月薪2萬8590元（4.08%）、時薪190元（3.8%）。現場審議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。