最低工資連九升！月薪調漲為28,590元、時薪190元 人力銀行：屬合理範圍
最低工資審議委員會4日登場，最終會議結果正式出爐，明年元旦起，基本工資「連九升」！其中在「時薪」部份，預計從183元，提高到190元，增幅為3.8%；而在「月薪」部份，預計由27,470元，提高到28,590元，增幅是4.1%。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，這樣約4%的調幅屬於合理範圍，代表勞資雙方皆正視「物價上漲」衝擊，加上今年經濟成長率「坐三望四」，景氣屬於「外溫內熱」，各大產業持續面臨缺工潮，仍需要調整工資來解決人力吃緊問題，同時也兼顧到目前經濟情勢與勞工購買力。
楊宗斌還指出，畢竟訂定最低工資主要目的，就是要照顧到「邊際勞工」，例如時薪的提高，有助二度就業婦女、中高齡勞工與學生打工族，改善他們的經濟狀況；至於月薪規定，雖然直接受惠的外勞、派遣工較多，一般上班族很難因此跟進調高薪資，不過在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，能推升社會新鮮人起薪水準，緩步改善青年低薪化問題。
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