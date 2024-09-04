首次最低工資審議會登場 預期調幅不低 勞長則指審議重點在「這裡」
勞動部4日邀集勞資政學四方召開首次最低工資審議會，勞動部長何佩珊致詞時表示，當前台灣經濟情勢良好，疫後通膨則衝擊著邊際勞工，尤其對最低所得20%家庭影響最大，如何照顧邊際勞工的生活水準將是今天審議重點。外界解讀，首次最低工資調幅不低。
她強調，立法明定最低工資調整的應參採、得參採指標，而當前台灣的經濟情勢基本面相當良好，同時也正經歷疫後全球性通膨下的影響，當今通膨數字令人擔心，尤對邊際勞工影響最大。對所得最低20％家庭者來說，通膨影響最大，50%收入都必須花費在實際生活支出。
何佩珊強調，立法明定最低工資調整的應參採、得參採指標，而當前台灣的經濟情勢基本面相當良好，同時也正經歷疫後全球性通膨下的影響，當今通膨數字令人擔心，尤對邊際勞工影響最大。
何佩珊說，按照審議會過往的運作經驗，勞資雙方雖各有立場，但都能理性溝通、協商，提出做好方案，今天也期待委員們貢獻智慧跟經驗，共同完成最低工資法立法後的第一次審議。
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