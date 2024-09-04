最低工資可望連9漲 勞方支持、資方態度保留

勞動部今天審議最低工資，外界預估調幅約4%，勞方委員戴國榮說，要解決缺工問題應先調薪，而資方委員雖多持保留態度，但也有委員說總統賴清德的第1年，支持調整。

最低工資法今年初上路，勞動部今天依法召開首次最低工資審議會，這是賴總統任內首次審議最低工資，外界預期調漲、漲幅約4%，最低工資可望連9漲。

中華民國全國工業總會代表何語會前接受媒體聯訪表示，全球物價波動，贊成最低工資要做適當調整，但他也以「小籠包指數」和「大麥克指數」指出，以薪資所得和國際物價平準指數來說，台灣的薪資所得消費力很強，甚至不輸德國。

不過，何語也提到，今年是總統賴清德上任第1年，會支持他調整最低工資。

中華民國工業協進會代表余玉枝說，今年經濟成長狀況，第一季可以，第二季就開始下降，第三、第四季都不看好，明年更糟糕，整體景氣並不好、成長率下降，因此應看全世界經濟狀況來決定。

中華民國工商協進會代表邱一徹表示，根據中華經濟研究院最新報告，今年下半年經濟展望看起來似乎沒有那麼樂觀，希望都在今天會議中拿出來一併討論。

對於最低工資審議，全國產業總工會理事長、審議委員戴國榮昨天指出，漲幅應逾4%才有感，且調漲最低工資僅是帶動整體薪資上漲的第一步，他今天重申，訂定最低工資目的是要維持邊際弱勢勞工家庭基本所需，因此應該延續過去審議默契，也就是CPI全數反映、經濟成長果實全民共享，台灣要解決缺工問題應調高整體薪資，「薪資不拉高、人才不會來」。

另外，工鬥團體今天也在審議會前召開記者會，呼籲最低工資的漲幅不應低於5%，也就是新台幣2萬8844元，並應設定調幅底線公式，避免造成最低工資漲幅不如預期。