最低工資審議 何佩珊：照顧邊際勞工為首要

勞動部今天審議最低工資，勞動部長何佩珊今天表示，通膨數字令人擔心也對邊際勞工影響大，如何照顧邊際勞工最低生活水準是最低工資審議的首要之務。

最低工資法今年初上路，勞動部今天依法召開首次最低工資審議會議，由勞、資、政、學四方委員共同審議明年最低工資。

何佩珊為審議委員會主持人，她今天在會前致詞感謝各委員特別撥空來參與最低工資審議，為當今社會關注的最低工資協助提供意見。

何佩珊說，今年是最低工資法上路元年，也是審議委員首度以法定身分來參加會議，這也是她上任以來首次主持最低工資審議會議，她感到十分榮幸、能夠一同來寫歷史。

何佩珊也說，在過往審議經驗裡，勞資雙方委員雖然各有立場，但都能理性溝通、協商提出最好方案，期待委員今天可以貢獻智慧及經驗，來完成今年最低工資法立法後的首次最低工資審議。

根據最低工資法規定，審議最低工資時應參採消費者物價指數年增率（CPI），何佩珊表示，當前台灣經濟情勢基本面良好，但也正經歷疫後通膨，通膨數字令人擔心。

何佩珊說，通膨尤其對邊際弱勢勞工影響更大，在最低所得20%的家庭裡，他們有極高的收入必須花費在實際在生活消費上，所以如何照顧邊際勞工最低生活水準，是最低工資審議的首要之務。

勞動部為了支持花蓮災後重建復甦也特別準備花蓮產品作為審議委員茶點，何佩珊說，期待委員在享用茶點同時也可以理性和平討論最低工資。