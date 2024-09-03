最低工資審議9月4日登場 可望連9漲

最低工資法今年初上路，勞動部明天將依法召開首次最低工資審議會，這也是總統賴清德任內首次審議最低工資，外界預期調漲、漲幅約4%，最低工資可望連9漲。

最低工資審議會議將於明天上午10時在勞動部召開，這是最低工資法上路後，勞動部依法首次召開的審議會議，也代表台灣最低工資審議將邁入制度化新頁。

根據最低工資法規定，最低工資審議會由勞、資、政、學4方委員共同組成，將共同審議最低工資，除非審議會認有另定實施日期必要並經行政院核定外，都將於明年1月1日起施行。

法規也明訂，審議會審議最低工資時除了應參採消費者物價指數年增率（CPI）擬訂調整幅度外，也得參採包含勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成之分配比率、民生物價及生產者物價變動狀況、各業產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況以及最低生活費等資料。

依照過往審議基本工資默契，多以消費者物價指數年增率以及經濟成長率來決定最後調幅，也就是以消費者物價指數全數反映加上經濟成長率勞資各分一半來計算。

而根據主計總處最新經濟成長年增率預測值為3.9%，消費者物價指數年增率為2.17%，因此外界估算，最低工資調幅應至少為4.12%；勞團全國產業總工會也認為，漲幅應逾4%才有感。

不過，工商團體認為，雖然贊成在審議機制下調升最低工資，但調幅應以軍公教加薪3%作為重要參考指標，不宜偏離太多，盼降低中小企業經營成本逐年上升壓力；商總理事長許舒博則說，調漲是既定政策，台塑、商總等相關機構都已調薪3%，基本工資調漲3%至4%是可以商議的範圍。

明天召開的最低工資審議會也是賴總統上任後首次審議最低工資，行政院長卓榮泰日前已對外表示，希望經濟成長果實讓全民共享；勞動部長何佩珊也說，期待能給勞工更多照顧，「調升是預定方向」。因此外界也預期最低工資可望連9漲，只是最終調幅仍須待最低工資審議會決定。

現行基本工資為月薪新台幣2萬7470元、時薪183元。