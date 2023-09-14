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王國材：AI導入智慧交通

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導

交通部長王國材昨（13）日表示，相對台灣產業過去以硬體代工起家，面對這波AI浪潮，台灣因為有政府開放資料的大數據良好基礎，正是發展AI、展現台灣軟實力最好的契機。交通部早已注意到這個趨勢，並將AI技術應用在交通管理、交通安全和基礎設施維護等領域。

王國材昨天出席2023科技論壇「AI創新應用大浪潮」致詞時提到，這些年來對於AI的應用，在智慧交通管理包括交通安全，以及基礎設施維護應用非常多，例如透過AI技術協助提升都市交通管理效能、利用無人機搭配AI影像辨識技術，偵測道路交通潛在風險資料，以及蒐集橋梁、軌道與港區等設施資料，並發展相關分析與管理模式。

他強調，交通部非常重視交通安全，最重要的是希望可以實現「零死亡」，因為現在太多車禍都是人為所致，要怎麼樣避免，在國外參加研討時，有提到用完全自駕來避免人為的疏失。

第二個是無人機的偵測，像台灣公路邊坡，還有大橋斷橋，都是用無人機飛過去偵測，來檢查邊坡和橋梁裂縫有沒有加大。

還有備受肯定的路口科技執法，如果偵測到車輛不在距離行人3公尺前停車，未禮讓行人會被照相處罰；還有執法上較棘手的是高快速公路上的逼車。

AI 無人機 交通部

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