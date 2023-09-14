唐鳳：AI保護使用者隱私

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

數位部長唐鳳昨（13）日指出，從巨量資料（大數據）興起到生成式AI熱潮，核心都是基於資料的應用。現在的生成式AI，在運用上都必須要合法合規地進行運用，因此，基於保護使用者隱私為前提來發展AI應用的方法，將是未來AI的重要趨勢。

唐鳳昨日出席2023科技論壇「AI創新應用大浪潮」致詞時提到，近來AI蓬勃發展，不只影響科技產業，也深入各行各業，對社會帶來深遠影響，尤其生成式AI迅速演進，為日常生活帶來許多超乎想像的應用。

唐鳳認為，台灣正在面臨高齡化、少子化等問題，外界期待可透過生成式AI即時互動來緩解這方面的問題與挑戰，善用AI技術不僅有助建構循環永續的社會，也是創造新應用的機會。

唐鳳說明，從巨量資料興起到生成式AI熱潮，核心都是基於資料的應用。現在生成式對話引擎可以流暢回答問題。

其中所運用的關鍵巨量資料，都必須合法合規進行運用，因此基於保護使用者隱私為前提來發展AI應用的方法，將是未來AI的重要趨勢。

唐鳳提到，現今已有許多契合AI發展需求及運作情境的隱私強化技術（PETs），兼顧資料治理及個人隱私保護，同時達到精進AI模型的目的。因此，數位部與全球同步倡議PETs，推動多種PETs的研究及應用。

AI 唐鳳 巨量資料

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