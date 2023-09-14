科技論壇開講 鄭文燦：發展可信賴的AI

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導
經濟日報昨天舉辦2023科技論壇「AI創新應用大浪潮」，行政院副院長鄭文燦（左五）出席致詞，並與玉山銀行數位長唐枬（左起）、台灣微軟總經理卞志祥、中華電信總經理林昭陽、交通部長王國材、中華電信董事長郭水義、廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令、資策會科技法律研究所所長蕭宏宜、經濟日報社長劉永平合影。 記者曾原信／攝影
經濟日報昨天舉辦2023科技論壇「AI創新應用大浪潮」，行政院副院長鄭文燦（左五）出席致詞，並與玉山銀行數位長唐枬（左起）、台灣微軟總經理卞志祥、中華電信總經理林昭陽、交通部長王國材、中華電信董事長郭水義、廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令、資策會科技法律研究所所長蕭宏宜、經濟日報社長劉永平合影。 記者曾原信／攝影

行政院副院長鄭文燦昨（13）日表示，AI應用愈來愈廣泛，對產業發展趨勢相當重要，政府願意在這方面投資更多，向下扎根積極培育人才。因應AI大趨勢浪潮，台灣也會在相關法制做調整，並以「可信賴的AI技術」為核心。

經濟日報昨天舉辦2023科技論壇「AI創新應用大浪潮」，探討AI大趨勢下帶來的商機與挑戰。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行協辦。鄭文燦昨天出席論壇並致詞，釋出以上訊息。

鄭文燦表示，2020年後雲端與AI無所不在，未來兩個趨勢會大大影響所有資訊科技（IT）產業發展，包括雲端（cloud ）AI在應用層會有很大的發展，所以中華電信、微軟等科技大廠可以支持更多新創，讓AI應用從智慧城市產業應用拉伸到另一個等級；若用籃球做比喻，即「升級到NBA」。

鄭文燦說，AI發展實在太快，所以在法制作業上有做一些調整，原來是由國科會負責AI基本法，因為AI發展對社會科學倫理影響很大，所以我們把立法時程稍微延後，但核心就是可信賴的AI技術。

他表示，立法大概會分幾個部分，AI基本法有國科會負責，在個資保護法會有一個類似NCC的專責獨立機構在今年掛牌，另外還有數發部，主要在AI產品的檢測工具。

台灣今年4月啟動「AI行動2.0」計畫，與智慧國家方案互相搭配，重點鎖定AI人才培育，現在大學的AI課程太少，要從業界來培養人才；另外一個AI的教育扎根一定要落實到高中階段，讓孩子的學習從更小的階段開始培養人才。第二部分是與產業連結，即AI產業化與產業AI化，裡面有很多應用領域發展，此時需要大平台業者，希望有一個很好的平台支持，這是所謂的AI應用環境，要有良好的運作環境，讓AI智慧應用場域更多一點，還有就是接軌國際。

最後是AI的倫理規範，政院在8月通過一個政府部門使用AI參考指引，發布後有一項是政府部門的保密義務，即所謂的政府決策責任，亦即AI所生成的文件要註明來源，公務員必須負擔文件的最後責任，就是保密的義務，如果是在一個開放式的環境底下，可能就是有一些個資保護跟政府機密保護的機制必須把關，希望促成大家合理地運用AI。

AI 鄭文燦 中華電信

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