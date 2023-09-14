中華電林昭陽：智慧應用 滿足百工百業

中華電信總經理林昭陽昨（13）日表示，中華電信建構暢行無阻的網路，實現「無所不在的AI」，更投入AI技術發展，已應用在科技執法、智慧交通、智慧司法等領域，並攜手夥伴，打造百工百業所需AI服務，可以一站購足 。

林昭陽昨天參加2023科技論壇「AI創新應用大浪潮」，以「從暢行無阻的網路到無所不在的AI」為題發表專題演講，釋出以上訊息。

林昭陽一開場就分享中華電信與KKBOX合作，在「第18屆KKBOX風雲榜」打造全台首場「5G x生成式AI共演」的萬人演唱會，呈現5G網路與AI的創新應用。

林昭陽表示，中華電信投入AI多年，從1991年的統計方法時期，到2017年應用在預訓練及微調，現在更進入中華電信「CHT AI 2.0」，將AI應用在各個智慧應用領域，包含科技執法、智慧司法、智慧開發、智慧簡報、智慧學習等。

林昭陽指出，中華電信協助政府科技執法，以AI抓違規，提高執法效率，強化人民安全，透過AI影像辨識及雲端服務，在全台18個縣市政府路口及便利商店等場域監控，更進入廠區防護，現在正進軍國際公共交通安全與警政保安監控領域相關市場。

智慧司法部分，林昭陽指出，以AI協助判決擬稿，應用在司法院的判決書草稿自動生成，今年9月已開始應用於酒駕等公共危險、人頭帳戶幫助詐欺等案件。

林昭陽表示，智慧開發是透過AI寫程式，加快程式開發速度，已應用於中華電信企業內部的SSSDLC，更打造虛擬老師，透過AI語音辨識送達虛擬英文老師，透過AI大型語言模型及AI語音合成，與學生進行英文對話練習。

林昭陽說，智慧簡報技術應用是透過虛擬人造型生成，AI文字轉語音，真人語音仿聲，聲音嘴型對齊，到進行AI字幕生成，中華電信企業內已經開始應用。

林昭陽強調，中華電信打造暢行無阻、無所不在的智慧生活，已經透過網路、科技平台，加上AI、AR、VR、MR、大數據、區塊鏈、雲端、資安、物聯網數位孿生等技術，打造智慧農業、智慧醫療、智慧生活、智慧交通、智慧教育、智慧娛樂、對話機器人、生成公文、虛擬人簡報、防詐辨識、心聲分析及場域分析等各種智慧應用。

除了持續投入網路建設及技術發展，林昭陽表示，中華電信更期待打造「A2C（AI、API、Cloud）開放式平台」，攜手夥伴，建構數位服務生態系，打造百工百業所需要的AI服務一站購足。