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男友干政爭議 高虹安鞠躬道歉

聯合報／ 記者張裕珍林縉明／連線報導
新竹市長高虹安近日因男友掀起輿論風波，鞠躬致歉。圖／取自臉書
新竹市長高虹安近日因男友掀起輿論風波，鞠躬致歉。圖／取自臉書

新竹市長高虹安近日被指控其男友李忠庭干預市政、人事，掀起輿論風波，高虹安昨天下午在臉書發出影片說明，並鞠躬致歉。高虹安重申，「李先生」未干預市政，但因與任職市府友人之間互動造成疑慮，她須為自身及市府同仁未嚴守公私分際而負起責任，並向社會大眾深切致歉。

民眾黨主席柯文哲前天一度稱不知道親信干政如何定義，引發批評。柯文哲昨澄清，當時是記者堵訪他沒有搞清楚狀況，回答不精確，他當然清楚行政首長親人找局處首長談市政是不對的，民眾黨內部有相關準則，先調查、釐清，再按情節輕重處分，不會錯殺、徇私、更不會護短。

高虹安說，她從就任市長以來，市政府內包含副市長、秘書長、局處首長等人，大多數皆未與李先生接觸或交談過，僅市府極少數與李先生已有私交的舊識仍有朋友間的往來，但李未踏進市長室一步，也絕無干預任何市政決策或參與任何市府會議。如偶有在市府後方停車場等她下班，皆依規通報申請來賓車位，絕無如外界所傳擁有專屬車格。

高虹安說，從今日起，正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄情況下與李先生有任何往來。對於近期諸多紛擾及輿論，占用大量版面向社會、市民致歉。新竹市民的期待她很清楚，感謝各界批評和建言，包含文化局前局長錢康明和議員等人的監督指教。

高虹安 柯文哲 李忠庭 錢康明

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