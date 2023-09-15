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男友拿企畫書給局長討論跨年？高虹安：只是聊天無干政

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市文化局前局長錢康明近日針對跨年晚會一事，發文控訴市長高虹安男友李忠庭干預市政，高虹安今天出席公開活動回應相關問題。記者張裕珍／攝影
新竹市文化局前局長錢康明近日針對跨年晚會一事，發文控訴市長高虹安男友李忠庭干預市政，高虹安今天出席公開活動回應相關問題。記者張裕珍／攝影

新竹市文化局前局長錢康明近日針對跨年晚會一事，發文控訴市長高虹安男友李忠庭干預市政，話題持續延燒。高虹安今天出席公開活動會後被追問男友為何拿企畫書給局長？又為何討論跨年音樂？高受訪強調，7頁企畫書粗略無法證明什麼事情，且音樂部分也只是聊天，「完全不算是干政。」

高虹安受訪再度強調，近日已經澄清蠻多事情的，有關前局長錢康明移交企畫書，她認為內容非常簡略，沒有廠商與報價等問題，也認為這樣的企畫書不會是市府舉辦一個跨年所需要的文件，是不足夠的。

高虹安也強調，跨年晚會也沒有進入招標程序，這文件是處於非常初步簡略、發想階段，無法證明有這狀況，移交7頁的企畫書無法證明什麼事情。至於為何李忠庭要交企畫書給錢康明，高虹安說，這不清楚細節。

媒體追問為何李忠庭有跟錢康明討論跨年音樂？高虹安說，「如果只是聊天，我也可以跟你聊天，跟你聊聊看跨年要有什麼活動想法」，強調如果只是想法收集上，這完全不算是干政，若是有做了決定而是我買單，這才比較像是干政。

高虹安說，如果只是朋友聊天聊到音樂，不算是有這麼嚴厲指控，還是要回歸事件本質、證據支持上才能做這樣指控，目前自己看到的狀況是這樣。

高虹安

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