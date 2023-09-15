傳男友干政 高虹安：絕對沒有

新竹市文化局前局長錢康明接連指控市長高虹安與其男友李忠庭干涉市政與人事等爭議，高虹安昨親上火線強調「李先生絕對沒有干預市政，也絕對沒有約談局處長有所謂喬事情、喬標案」，且兩人財務獨立，也絕無白手套、收受不當餽贈、收賄等對價關係。至於錢康明，昨也被竹市議員指控與廠商私下密切接觸的非議。

高虹安昨在公開行程時回應相關爭議，針對錢康明指控新竹跨年活動有人喬事，高表示，如果有叫男友去喬標案，而有那麼大的利益在背後，為何從錢的發文脈絡來看，卻看到男友並非著急且積極想要辦的人，急著要辦的卻是文化局。

至於錢康明為何在任內不知道竹市在大新竹跨年活動的角色，高虹安表示自己會深自檢討，因為錢在8月還找廠商討論1700萬元的活動規畫案，當時就趕快跟他說「沒有要辦活動了」，過程可能是溝通疏忽。

新竹市議會「新聯線政團」議員李國璋等人，昨批評錢康明處理兒探館及展演中心兩案時，私下與某廠商密切接觸，還多次邀約高虹安私下與廠商會面遭拒，且業務掌握度狀況不佳，多次被投訴，定期會的報告改善事項竟還寫「無」，甚至私下決定跨年晚會主持人等。錢康明則回擊，如有違反法律的事實，「歡迎來告我、弄我真的沒必要」。