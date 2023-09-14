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錢康明駁涉綁標指控 綠議員：向廠商邀標很常見

中央社／ 新竹市14日電
前新竹市文化局長錢康明遭民眾黨竹市議員指控涉綁標。聯合報系資料照／記者張裕珍攝影
前新竹市文化局長錢康明遭民眾黨竹市議員指控涉綁標。聯合報系資料照／記者張裕珍攝影

前新竹市文化局長錢康明今遭民眾黨竹市議員指控涉綁標。錢康明說，積極找廠商有何錯。民進黨竹市議員說，市府許多工程流標，向優良廠商邀標很常見。

針對錢康明連日爆料，新竹市議會新聯線政團今天召開記者會，指錢康明曾邀新竹市長高虹安與廠商會面，也於3月逕自確定跨年活動主持人，這些行為涉綁標、違法。

對此，錢康明於臉書（Facebook）發文指出，新竹市文化局2個蓋不完的建築，「我積極找廠商來評估然後提建議有何不對？」他提過蓋旅館、商場，還有提過請集團規劃整個區域做BOT案，「這些不都要跟市長報告嗎？」

錢康明說，高虹安決策後才能起標，走向下一步，但至今高虹安沒有決策，文化局只有一堆流標的標案。

錢康明說，他在竹市文化局任期，只參加過1場影視補助新台幣200萬的開標評選，其餘都是副局長和秘書擔任召集人和副召集人，他從未施壓給任何人。

錢康明說，如果有違法，請新竹市府去告，他在法庭上會解釋。

民進黨新竹市議員曾資程向中央社記者表示，新竹市府今年有許多工程流標，主辦的局處長當然會努力讓案子順利標出去，因此向優良廠商邀標，並透過正當程序投標，這樣的狀況很常見。

高虹安 錢康明 BOT

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