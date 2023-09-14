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男友李忠庭干政？高虹安親上火線回應：絕對沒有所謂喬事情

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市前文化局長錢康明近日接連發文指控市長高虹安男友李忠廷干涉市政與人事等，引發外界議論，高虹安今天終於正面回應。記者張裕珍／攝影
新竹市前文化局長錢康明近日接連發文指控市長高虹安男友李忠廷干涉市政與人事等，引發外界議論，高虹安今天終於正面回應。記者張裕珍／攝影

新竹市文化局前局長錢康明近日接連發文指控市長高虹安男友李忠庭干涉市政與人事等，引發外界議論。高虹安今天終於正面回應，受訪強調「李先生絕對沒有干預市政，也絕對沒有約談局處長有所謂喬事情、喬標案等事情」，並說兩人財務獨立，也絕無沒手套、收受不當餽贈、收賄等對價關係「都沒有」。

高虹安在近日面臨一連串爭議後，今天到三民國小出席公開行程，現場大批媒體守候簇擁追問相關爭議。高虹安回應說明「李先生」沒有干預市政，並說明自己也清楚知道從過去立院到市長過程會被放大檢視，自己絕對努力不要會讓貪汙情事發生，澄清「干政問題是沒有的」。

針對錢康明明確指控的新竹跨年活動爭議，高虹安也強調，如果自己有叫李先生去喬標案，而這工程有那麼大利益在背後，為何在從錢前局長的發文脈絡來看，可以看到李先生並不是著急且積極想要辦的的人，想要急著辦的是文化局；強調李絕無干預市政，可能是行政溝通上疏忽誤會，自己做不好的部分會深自檢討，感謝錢付出。

至於錢康明稱從李忠庭手上拿到的新竹跨年晚會企畫書，為何會有新竹縣市政府的Logo(標誌)？媒體質疑是否有偽造文書嫌疑？高虹安說，自己知道後，有請文化局給她局長離職後的移交版本，市府同仁看了蠻傻眼的，是很粗糙概念簡報，不知從何而來？

高虹安說，錢前局長交接時沒說明企劃書有何用途，七頁內容也沒有寫到什麼，也沒有廠商名字與報價，自己第一次看到企劃書，認為只是簡報，但這樣的簡報連標規都看不上，且市府也沒有標案的討論，並無干政與喬標案情形，而縣市政府Logo看來是內部討論，跟官方文件沒關係，希望外界不要一直放大、無限上綱。

高虹安 李忠庭 錢康明

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