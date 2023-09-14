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李忠庭350萬晚會企畫書曝光！出現國外建築物被抓包 挨酸：1頁50萬

聯合新聞網／ 綜合報導
鐘年晃曝光該份簡報資料，共有7大張，內容空泛，還使用加拿大溫哥華的著名建築物當作新竹市煙火晚會的背景，似有張冠李戴之嫌。擷自節目「新台灣加油」
鐘年晃曝光該份簡報資料，共有7大張，內容空泛，還使用加拿大溫哥華的著名建築物當作新竹市煙火晚會的背景，似有張冠李戴之嫌。擷自節目「新台灣加油」

新竹市文化局前局長錢康明，連日爆出多起新竹市市長高虹安男友李忠庭干預市政證據，並主動逼迫他請辭。包括錢康明在離職前所交接的大新竹跨年晚會6頁單面A4簡報資料，媒體人鐘年晃昨(13)日在政論節目「新台灣加油」中，曝光該份簡報資料，包括一張印有新竹縣和新竹市的Logo的封面，共有7大張，但內容空泛無物，還使用加拿大溫哥華的著名建築物當作煙火晚會的背景，似有張冠李戴之嫌。

從媒體人鍾年晃在節目中曝光的350萬跨年晚會企劃書(約影片中的16:15分左右開始），內容共為7張，鍾在節目中痛批：「根本是小學生的實習作業的水準」。第一頁其實只有封面性質，最後一頁也僅印有「THANK YOU」字樣。讓他嘲諷：「總共7頁，剛好1頁50萬」。

鍾年晃在節目中直指，在空泛的企畫書內，竟還出現加拿大溫哥華的建築物English Tower(編按：應為English Bay Tower，英吉利灣塔公寓)，除了有盗圖之嫌，根本與新竹市無關，照片中的「Davie Street還在！」就這樣大辣辣出現在這份新竹市跨年晚會簡報裡，簡直令人啼笑皆非。

針對簡報，鍾年晃在節目中也不禁搖頭，認為「這就是高虹安口中說Jack曾經辦過選舉造勢晚會，很有經驗的Jack寫出來的企劃書。」鍾年晃並稱：「如果妳去年的選舉造勢晚會也是這種企劃書，妳當選真的算妳好運。這種企劃書我跟你講，不要講說一個專業的辦活動的公關公司，或是電視台辦活動，這個大概是小學生的實習作業的水準。」

錢康明昨日則表示，這份跨年活動簡報是李忠庭給的，市長還要他立刻打電話問「這是誰給你的？」針對新竹市政府發言人徐千晴一再否認的跨年晚會，鍾年晃則痛批，這份簡報有新竹市及新竹縣的Logo，為何到現在還在否認、說謊？

針對這份簡報，新竹市府昨日已駁斥，表示市府公務人員絕不可能僅以如此簡略文件來籌備活動，興論請勿揣測、無限上綱。竹市府發言人徐千晴也說明，今年7月，新竹縣市政府展開跨年晚會討論，共識決議交由民間主辦，縣市政府僅掛名為指導單位，協助活動所需行政事務。

至於為何這麼重要的跨年晚會，在簡報內並無提及晚會主持人的人選，錢康明則在昨日表示：「跨年在李忠庭的處理下沒消沒息，最後還跟主持人取消主持。這種丟臉的事我就留在我自己這裡，沒讓市府來擔」，甚至表示李忠庭說他會處理標案事宜。

高虹安 跨年晚會 李忠庭 錢康明

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