冷眼集／風城八點檔 傷人也自傷

新竹市長高虹安近日面臨涉貪起訴後最大政治風暴，「被離職」前政務官錢康明驚曝高男友干預市政，凌遲式爆料猶如上演風城八點檔；對於相關指涉內容，高雖難辭其咎，但錢擠牙膏式爆料也非高明之舉，既被質疑戀棧官位，爆料也不見一刀畢命證據，傷人也自傷。

高虹安涉詐領國會助理費爭議後當選市長，理應自知言行舉止會被放大檢視，但就任市長後似未更謹言慎行，近日接連被爆搭名車、住豪宅等，都不見避嫌，男友李忠庭更被指涉與市府人員密談、喬事。「小內閣」人事異動後續引發風波更讓人瞠目結舌，錢康明特別點名李忠庭插手市政，昨更暗指李在高的授意下，主導新竹跨年晚會一事，似乎呼應他之前的臉書文「做了一個擋人財路的夢」。

竹市府雖急發聲明自清，竹縣府也幫忙背書，指縣市早有共識要支持民間自辦跨年晚會，卻未解釋李忠庭為何曾居中穿針引線，還能要求錢康明辭職。李究竟擔任什麼角色？高市長應直球說明。