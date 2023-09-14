錢康明再爆：高虹安男友要我辭職

新竹市文化局前局長錢康明連日發文，劍指市長高虹安男友李忠庭干預市政，昨再發文指今年八月李忠庭當面要他辭職。竹市府昨回應，人事異動均依法由高虹安懇談後調整，未如外界謠傳的相關情事。

錢康明昨發文指八月因跨年晚會事宜遭李忠庭電話責難，隔天李請他辭職；錢說市長請他走才會走，李回「她下個禮拜會告訴你」，隨後高虹安於廿八日請錢離職。

高虹安昨主持市務會議表示，對認真做事的同仁被誤會喬事感到抱歉；針對她搭便車的作法，表示自己不清楚相關法規，加上被用放大鏡檢視，但確實有疑慮，她請政風製作公務車搭乘規範簡報，提醒市府官員。

議員批 擠牙膏式爆料

新竹市議會國民黨黨團總召、議員陳慶齡昨質疑錢康明「是在寫小說嗎？」離職政務官如此連環爆料，堪稱全國首例。民眾黨議員李國璋表示，錢的爆料若為真，建議去提告，不要像擠牙膏一樣。民進黨團總召陳建名則批評，李忠庭儼然地下市長。

【記者林縉明／台北報導】民眾黨主席柯文哲昨宣布成立外部第三方平台，黨員可 匿名檢舉有不法行為等具體事證的黨職人員；柯也表示，高虹安事件不會護短。