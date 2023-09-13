竹市前局長連環爆 高虹安男友喬事「有錄音」

新竹市文化局前局長錢康明近日連環爆，指控市長高虹安男友李忠庭介入市政運作，昨天再度發文指李在外喬事情「有錄音」。錢康明接受本報記者訪問怒指「李忠庭用公開偷錄與我朋友談話內容來要脅我，逼我出面談」，讓他非常不開心；他並針對高說不會辦跨年晚會，在臉書寫下「說謊！說謊！說謊！」，預告今天中午十二點說明。

針對錢康明指控，李忠庭前天發聲明否認喬事情。

錢康明昨再度發文，指「如果沒運籌帷幄、遊刃有餘的長才，好好發揮自己的專業能力找一分工作，不丟人啊！辯、辯、辯、騙、騙、騙，高委員在立法院時，面對如此行徑的部長或院長，會輕易放過嗎？」

綠黨新竹市議員劉崇顯昨抨擊，高虹安根本在說謊，文化局今年六月的追加預算案中，就納入跨年晚會活動三五○萬相關經費。民進黨市議員曾資程也批，高虹安上任時就說前市府未編跨年的預算，並提出三五○萬追加預算，如今議會已通過，市府卻不辦，高虹安根本把市政工作當扮家家酒，更是輕言寡諾的人。

高虹安昨為資策會自訴論文侵權案親自出庭，回應豪宅、名車和男友干政爭議，她表示前天已接受市府政風處約談調查，並出示匯款給司機的證據，且她住在十五年的社區大樓，租屋是「朋友李先生」處理的，市府今年不辦跨年活動，也沒有喬事空間，希望外界關心其他事件，如超思進口蛋。

高虹安昨結束一個多小時庭訊後主動對外說明，廉政署、地檢署已介入調查案件；她並指前發言人、現任民政處長施淑婷遭爆提供座車接送她，完全是烏龍爆料，施僅把車停在市府停車場，她從來沒搭乘。