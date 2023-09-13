快訊

總整理／太美！iPhone 15 Pro有4色！鈦金屬、髮絲紋超質感、Pro Max獨享鏡頭新功能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市前局長連環爆 高虹安男友喬事「有錄音」

聯合報／ 記者張裕珍林孟潔王聖藜林銘翰／連線報導
新竹市長高虹安（中）昨為資策會自訴論文侵權案親到台北地院出庭，結束後乘計程車離開。記者曾原信／攝影
新竹市長高虹安（中）昨為資策會自訴論文侵權案親到台北地院出庭，結束後乘計程車離開。記者曾原信／攝影

新竹市文化局前局長錢康明近日連環爆，指控市長高虹安男友李忠庭介入市政運作，昨天再度發文指李在外喬事情「有錄音」。錢康明接受本報記者訪問怒指「李忠庭用公開偷錄與我朋友談話內容來要脅我，逼我出面談」，讓他非常不開心；他並針對高說不會辦跨年晚會，在臉書寫下「說謊！說謊！說謊！」，預告今天中午十二點說明。

針對錢康明指控，李忠庭前天發聲明否認喬事情。

錢康明昨再度發文，指「如果沒運籌帷幄、遊刃有餘的長才，好好發揮自己的專業能力找一分工作，不丟人啊！辯、辯、辯、騙、騙、騙，高委員在立法院時，面對如此行徑的部長或院長，會輕易放過嗎？」

綠黨新竹市議員劉崇顯昨抨擊，高虹安根本在說謊，文化局今年六月的追加預算案中，就納入跨年晚會活動三五○萬相關經費。民進黨市議員曾資程也批，高虹安上任時就說前市府未編跨年的預算，並提出三五○萬追加預算，如今議會已通過，市府卻不辦，高虹安根本把市政工作當扮家家酒，更是輕言寡諾的人。

高虹安昨為資策會自訴論文侵權案親自出庭，回應豪宅、名車和男友干政爭議，她表示前天已接受市府政風處約談調查，並出示匯款給司機的證據，且她住在十五年的社區大樓，租屋是「朋友李先生」處理的，市府今年不辦跨年活動，也沒有喬事空間，希望外界關心其他事件，如超思進口蛋。

高虹安昨結束一個多小時庭訊後主動對外說明，廉政署、地檢署已介入調查案件；她並指前發言人、現任民政處長施淑婷遭爆提供座車接送她，完全是烏龍爆料，施僅把車停在市府停車場，她從來沒搭乘。

高虹安 高虹安男友 李忠庭

延伸閱讀

高虹安涉豪宅爭議 綠議員：有住戶看到仍住在裡面

高虹安說新竹不辦跨年 民代揪6月通過350萬元追加預算

批藍白親人干政 民進黨：高虹安就是林姿妙

喬新竹跨年晚會疑雲？ 錢康明批高虹安說謊預告明天見

相關新聞

竹市前局長連環爆 高虹安男友喬事「有錄音」

新竹市文化局前局長錢康明近日連環爆，指控市長高虹安男友李忠庭介入市政運作，昨天再度發文指李在外喬事情「有錄音」。錢康明接...

高虹安說新竹不辦跨年 民代揪6月通過350萬元追加預算

新竹市前文化局長錢康明昨天發文指控市長高虹安男友李忠庭「把我約出去談新竹市跨年晚會是不對的」，暗指李干政喬標案。高虹安今...

高虹安稱不辦跨年晚會 竹市議員怒：才追加預算350萬「裝孝維」

新竹市長高虹安今天受訪稱不會辦跨年晚會。有新竹市議員說，6月才針對跨年晚會追加預算350萬元，怒批高虹安是為了閃避爭議而...

高虹安好友疑喬事 林志潔：被威脅公務員、廠商可與檢調合作

針對新竹市長高虹安「好朋友」遭爆常找人談事情，民進黨新竹市立委參選人林志潔建議，被威脅的公務員或廠商可與檢調合作，若真涉...

讓子彈飛？高虹安陷鬼滅之刃 柯文哲變神隱阿北

日本動漫大師宮崎駿電影「神隱少女」，少女千尋誤闖入由女巫治理的魔法世界，歷經一段奇幻旅程。新竹市長高虹安去年選戰誤打誤撞入主風城，原以為是電影「神隱少女」劇情，沒想到魑魅魍魎全出籠，高虹安彷彿遭遇「鬼滅之刃」，民眾黨總統參選人柯文哲意外變身「神隱阿北」，寧願讓子彈飛一會兒。

喬新竹跨年晚會疑雲？ 錢康明批高虹安說謊預告明天見

新竹市政府前文化局長錢康明昨天爆料指市長高虹安「好友」李忠庭約他出去談新竹市跨年晚會是不對，李忠庭對此否認喬事情，只是聊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦