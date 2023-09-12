高虹安稱不辦跨年晚會 竹市議員怒：才追加預算350萬「裝孝維」

新竹市長高虹安今天受訪稱不會辦跨年晚會。有新竹市議員說，6月才針對跨年晚會追加預算350萬元，怒批高虹安是為了閃避爭議而停辦，根本把竹市議會「裝孝維」。

民進黨新竹市議員陳建名向中央社記者表示，新竹市已多年沒辦跨年晚會，許多年輕人都期待跨年晚會回歸，市府6月有追加預算新台幣350萬元，明確說明是辦理跨年晚會活動經費，議員們認為可讓市府試試看，最後也審議通過。

陳建名說，根據新竹市府昨天發布聲明稿，跨年晚會將由新竹縣市合辦，但主力由民間辦理，但高虹安今天受訪時卻突然說完全不辦，讓人傻眼，認為是因有爆料稱跨年晚會標案恐涉違法，高虹安才乾脆決定不辦，就不會發生違法等問題，怒批「根本是把市議會裝孝維（台語：當作傻子之意）」。

綠黨新竹市議員劉崇顯也說，還記得當時是前新竹市文化局長錢康明親自向他說明這項預算，因為僅追加350萬元很難想像活動的規模為何，錢康明當時表示後續會規劃企業贊助方式舉辦合理規模的跨年晚會。

劉崇顯指出，高虹安今天接受媒體聯訪說「已達成共識，今年不會舉辦跨年活動」，質疑高虹安根本是在說謊，認為當時的追加預算根本是編心酸的，如同豪宅居住爭議爆發時，市府原本說沒有相關租賃契約，隔天又拿出契約說只租1間套房，為何一天之內說法都會大轉變。

新竹市府發言人徐千晴晚間發布聲明表示，對於新竹市府跨年活動，原僅有小型活動發想，並於6月通過追加預算350萬元，後因與新竹縣共同討論大新竹跨年活動，為避免跨年當日活動重疊，雙方縣市首長達成共識，採縣市共同支持民間舉辦方式，僅由縣市政府協助相關場地租借、交通管制等跨局處協調之行政工作，而不使用任何公帑舉辦跨年活動。

知情人士向中央社記者表示，新竹地區2024跨年晚會，新竹縣、市政府曾討論，將由新竹市政府舉辦。對此，新竹縣政府向中央社記者表示，有關跨年晚會問題，無法回應。

媒體報導，民進黨立委王定宇12日質疑高虹安男友介入協調今年新竹縣市的跨年晚會。對此，高虹安今天接受媒體聯訪表示，新竹市與新竹縣政府已達成共識，今年不會舉辦跨年活動，沒有所謂外人可以干涉或喬事情的空間。

錢康明昨天在臉書（Facebook）發文，指新竹市長高虹安的「好朋友」常在外面找市府幕僚「談事情」是不對的，把錢康明約出去談新竹市跨年晚會是不對的；「特別關心」市府內的一些事情是不對的；在外面「幫忙談事情」是不對的。