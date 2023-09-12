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高虹安好友疑喬事 林志潔：被威脅公務員、廠商可與檢調合作

中央社／ 新竹市12日電
新竹市文化局前局長錢康明近日連環爆，今天中午發文再度劍指新竹市長高虹安男友李忠庭，指李在外喬事情「有錄音」。記者張裕珍／攝影
新竹市文化局前局長錢康明近日連環爆，今天中午發文再度劍指新竹市長高虹安男友李忠庭，指李在外喬事情「有錄音」。記者張裕珍／攝影

針對新竹市長高虹安「好朋友」遭爆常找人談事情，民進黨新竹市立委參選人林志潔建議，被威脅的公務員或廠商可與檢調合作，若真涉案也有機會減輕或免除其刑。

前新竹市文化局長錢康明昨天在臉書（Facebook）發文稱高虹安的「好朋友」常找市府幕僚「談事情」。錢康明今天又在臉書指出，朋友被叫去「談事情」時被錄音，並遭要脅「請我收手」，否則有人「讓我的朋友吃不完兜著走」。

對此，擔任中央廉政委員的林志潔今天在臉書發文表示，政府採購法中，若使機關採購或規劃人員不為決定或違反本意而為決定，而有強暴脅迫行為，是1年以上7年以下徒刑重罪。

林志潔說，意圖使採購相關人員洩漏交付採購資訊，而施予強暴脅迫，也是5年以下有期徒刑。

林志潔建議，被威脅的公務員或廠商，可以用證人保護法的方式，與檢察官合作，即使本身真的有涉案，也有機會求取減輕或免除其刑。

林志潔說，疑喬事、有關說請託包攬標案疑義的「某人」昨晚發出聲明，與錢康明今天所言全然相反，已有犯罪嫌疑，呼籲檢調應展開偵查並儘速進行證據保全，以防證據有所滅失。

錢康明昨天在臉書發文，指高虹安的「好朋友」常在外面找市府幕僚「談事情」。對此，被指為高虹安男友的李忠庭昨晚發聲明表示，是與錢康明對新竹市跨年晚會活動音樂方面相互聊天及討論，強調無私下喬事情。

高虹安 林志潔 錢康明

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