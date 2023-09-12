聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠告發高虹安涉貪 名嘴：有人醞釀罷免

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬黃羿馨王聖藜歐陽良盈／連線報導
新竹市議會民進黨團總召陳建名（圖）表示，市長高虹安涉違貪汙治罪條例等，黨團昨天到新竹地檢署提出告發狀。圖／取自陳建名臉書
新竹市議會民進黨團總召陳建名（圖）表示，市長高虹安涉違貪汙治罪條例等，黨團昨天到新竹地檢署提出告發狀。圖／取自陳建名臉書

新竹市文化局前局長錢康明昨指高虹安男友李忠庭常找幕僚「談事情」，以及高關於豪車豪宅等爭議，民進黨新竹市議員質疑李根本是白手套，昨已向新竹地檢署及政風單位告發高虹安收受不當餽贈，涉犯貪汙治罪條例，並呼籲高公開相關租賃資訊。

媒體人黃創夏在網路節目「觀點芹爆戰」指出，新竹市民已受不了，最快十二月廿六日會有人提罷免案，醞釀罷免高虹安。

新竹市議會民進黨團總召陳建名說，高虹安與男友共住的豪宅，其房東林姓女屋主擁有濃厚的建商背景，不僅為知名建設集團子公司負責人，過去更曾任這棟豪宅建設的監察人，合理懷疑李實質為白手套和建商承租豪宅。

時代力量立委邱顯智質疑，民眾黨主席柯文哲不用啟動黨內調查嗎？如果民眾黨面對黨公職涉貪、涉入廉政事件的態度就是「當事人出來回應」、「我也搞不清楚」，這就是推諉卸責。

民眾黨議員李國璋則說，高虹安男友確實偶爾有接送，如果這有問題，就應訂下市長親屬不得踏入市府的規定；離職的市府人員若有明確證據就去提告，不要一直放話。

高虹安 李忠庭 柯文哲 錢康明 邱顯智 貪汙 罷免

延伸閱讀

高虹安名車豪宅爭議 竹市府：無接受建商贈與

高虹安一連串爭議 林耕仁套用數學機率問題發文道心聲

黃創夏爆料新竹市民受不了高虹安 最快這天會有人提罷免案

竹市議會民進黨團告發高虹安 住豪宅搭名車涉貪

相關新聞

竹市文化局前局長指控：高虹安「男友干政」

新竹市文化局前局長錢康明昨天清晨在臉書連發三文，除指控市長高虹安的「好朋友」（男友李忠庭）介入市政運作，遲早會出事，也揭...

綠告發高虹安涉貪 名嘴：有人醞釀罷免

新竹市文化局前局長錢康明昨指高虹安男友李忠庭常找幕僚「談事情」，以及高關於豪車豪宅等爭議，民進黨新竹市議員質疑李根本是白...

高虹安名車豪宅爭議 竹市府：無接受建商贈與

新竹市長高虹安涉名車、豪宅爭議，新竹市政府發言人徐千晴表示，高虹安司機若開私車載送跑公務，皆有付車資；高虹安對於男友租屋...

高虹安名車豪宅爭議 林志潔：縣市長應上廉政倫理課

擔任中央廉政委員的民進黨新竹市立委參選人林志潔今天建議，縣市首長當選後，應上完基本廉政倫理課程3小時並通過測驗，否則不能...

高虹安一連串爭議 林耕仁套用數學機率問題發文道心聲

新竹市長高虹安搭豪車、住豪宅爭議延燒，又遭市府前官員爆料男友李忠庭不是幕僚長、不是府內人員，卻干涉太多市府事務；去年九合...

掰理由請假不出庭？藍議員：高虹安當天忙收拾林智堅爛攤子

新竹市長高虹安因違反著作權法一案8月29日需到台北地院開庭，但高主張因市議會召開臨時會不克到庭，盼能改期，但依當天會議紀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦