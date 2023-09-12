綠告發高虹安涉貪 名嘴：有人醞釀罷免

新竹市文化局前局長錢康明昨指高虹安男友李忠庭常找幕僚「談事情」，以及高關於豪車豪宅等爭議，民進黨新竹市議員質疑李根本是白手套，昨已向新竹地檢署及政風單位告發高虹安收受不當餽贈，涉犯貪汙治罪條例，並呼籲高公開相關租賃資訊。

媒體人黃創夏在網路節目「觀點芹爆戰」指出，新竹市民已受不了，最快十二月廿六日會有人提罷免案，醞釀罷免高虹安。

新竹市議會民進黨團總召陳建名說，高虹安與男友共住的豪宅，其房東林姓女屋主擁有濃厚的建商背景，不僅為知名建設集團子公司負責人，過去更曾任這棟豪宅建設的監察人，合理懷疑李實質為白手套和建商承租豪宅。

時代力量立委邱顯智質疑，民眾黨主席柯文哲不用啟動黨內調查嗎？如果民眾黨面對黨公職涉貪、涉入廉政事件的態度就是「當事人出來回應」、「我也搞不清楚」，這就是推諉卸責。

民眾黨議員李國璋則說，高虹安男友確實偶爾有接送，如果這有問題，就應訂下市長親屬不得踏入市府的規定；離職的市府人員若有明確證據就去提告，不要一直放話。