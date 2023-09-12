竹市文化局前局長指控：高虹安「男友干政」

新竹市文化局前局長錢康明昨天清晨在臉書連發三文，除指控市長高虹安的「好朋友」（男友李忠庭）介入市政運作，遲早會出事，也揭露高贈送紀念禮物被他退回的過程。錢表示，李忠庭特別關心市府一些事情或在外幫忙談事情，都是不對的。針對錢的指控，市府回應表示，高虹安已要求政風處立案調查，昨也主動聯繫政風處面談。

錢康明上周頻頻透過臉書發文，指「做了一個擋人財路的夢」，昨天清晨五時再次發文提到，八月廿八日曾被高虹安叫去市長室，要他做到九月十日；當時他提醒高要注意「好朋友」的所作所為，高覺得沒有婚姻關係，一旦結婚後財產會做申報。

高虹安近來被爆多項爭議，男友李忠庭（圖右）昨強調絕無約談局處首長或市府秘書私下「喬事情」。本報資料照片 錢康明說，李忠庭不是幕僚長，不是府內人員，常把市長室主任和秘書約出去談事情、在外面「幫忙談事情」等，都是不對的，「請市長的好朋友好好的去找一份工作，讓市長好好的當新竹市唯一的市長吧」！

錢一個半小時後再度發文，表示豪車豪宅是之前的業障，凡走過必留痕跡；他也指出，九月六日下午，一位幕僚拎來一份紀念擺飾說是市長送他的禮物，他望著眼前「任重道遠」的紀念擺件，生氣又難過，隔天他將禮物送回，直接跟秘書說「我不要，所以我送回來」。

新竹市府昨回應，高知悉錢康明指控李忠庭情事，已要求政風處瞭解各局處首長及市長室同仁是否曾和李有逾越分際互動。

李忠庭昨天也發聲明，強調他深知無權干涉市府任何業務，亦無任何市政決策權，絕無所謂約談局處首長或市府秘書私下「喬事情」。

市府指出，高虹安絕不認同關說等不當行為，絕無貪汙收賄、收受餽贈，對於外界所指接受豪車服務，高昨主動聯繫政風處說明，張姓司機以私車載送高參加公務，高自今年一月起皆給付車資費用，並出具存摺及匯款紀錄。