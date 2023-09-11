高虹安名車豪宅爭議 林志潔：縣市長應上廉政倫理課

擔任中央廉政委員的民進黨新竹市立委參選人林志潔今天建議，縣市首長當選後，應上完基本廉政倫理課程3小時並通過測驗，否則不能宣誓就職，呼籲廉政署儘速研議此制度。

新竹市長高虹安涉名車豪宅爭議，民進黨新竹市議會黨團表示，今天將把掌握到的高虹安涉違反廉政倫理等事證，送交新竹地檢署等單位，告發高虹安收受不當饋贈，呼籲高虹安面對質疑。

林志潔今天在臉書（Facebook）發文表示，為避免民選縣市首長毫無法治概念，強烈呼籲縣市首長於當選後，應上完基本廉政倫理課程3小時並通過測驗，否則不能宣誓就職，呼籲廉政署儘速研議此制度。

林志潔另也發文說，近日高虹安和新竹市政府的聲明文一直想呈現「車子是友情支援、豪宅是愛情支援，這都是個人隱私，與公務無關」，但這個心態是錯誤的，友情和愛情都不是阻卻違法的理由。

林志潔說，身為民選縣市首長，執掌縣市政府的龐大預算和資源，適用公務員服務法和公務員廉政倫理規範，而公務員服務法規定，公務員不得兼營商業，公務員不得藉由職務圖利自己或他人，不得承辦所屬機關的工程，或私相借貸，訂立互利契約、或享受不正利益。

林志潔指出，不只自己不行，透過家人、部屬或朋友來充當白手套也不行，這些違法輕則會受懲戒，重則有貪污的疑義，所以絕非個人友情或愛情私事，是市政問題。

林志潔表示，擔任公職是很嚴肅也很需要謹慎的事，不能用商場上尋求各廠商贊助的概念來面對公職，一旦擔任縣市首長工作，很多事情就不會再是「私事」。