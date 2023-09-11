竹市議會民進黨團告發高虹安 住豪宅搭名車涉貪

新竹市議會民進黨團總召陳建名表示，市長高虹安涉違貪污治罪條例等，黨團今天到新竹地檢署提出告發狀，內容包含高虹安涉住豪宅、搭名車等爭議，籲高虹安面對質疑說清楚。

民進黨團今天召開記者會，指高虹安與男友共住新竹市豪宅「回建築」，房東林姓女屋主有濃厚建商背景，合理懷疑高虹安男友實質為白手套向建商承租豪宅。

記者會結束後，民進黨團把掌握到高虹安涉違反廉政倫理等事證，送交新竹地檢署等單位，告發高虹安。

陳建名向中央社記者表示，高虹安涉使用施淑婷無償提供的車輛，而高虹安身為市長本有市府分配的公務車可使用，為何需要搭乘施淑婷提供的座車跑公務行程，後來施淑婷被升任為民政處處長，兩者是否有對價關係。

陳建名表示，再者，高虹安居住的房屋情形，是否為建設公司無償提供，以及高虹安是否利用其男友收取不當餽贈，以及其男友是否成為建商與高虹安之間的白手套，高虹安也應說明清楚。

對於前新竹市文化局長錢康明今天在臉書（Facebook）發文指稱高虹安男友沒職務卻公然介入市政、喬標案，陳建名指出，希望新竹地檢署也能傳喚前新竹市政府文化局長錢康明說明，以釐清案情。

陳建名說，高虹安擔任新竹市長，而施淑婷日前是市府的發言人，2人都是從事公共事務且有法定職務權限者，並具有公務員身分，對於上述情形皆可能涉違貪污治罪條例，因此至新竹地檢署告發。

新竹地檢署向中央社記者表示，案件受理後將依法偵查。另外，新竹市政府至截稿前暫無回應。

新竹市政府日前發布人事調整，市府發言人施淑婷轉任民政處長，人事案今天生效。