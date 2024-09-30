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雲林清消病媒蚊 中彰嚴防登革熱

聯合報／ 記者蔡維斌林宛諭黃寅廖靜清／連線報導
北港鎮朝天宮附近輪胎路障，列為防疫重點處理。記者蔡維斌／攝影
北港鎮朝天宮附近輪胎路障，列為防疫重點處理。記者蔡維斌／攝影

本報昨報導雲林北港鎮監測發現埃及斑蚊完整族群，跨越北回歸線，恐提高登革熱疫情傳播風險，縣長張麗善昨說，已全面完成清消，尚無任何本土病例，希望國衛院盡速複檢；台中市、彰化縣也嚴陣以待，皆表示持續做好家戶防治。

衛福部長邱泰源則表示，正密切觀察登革熱發生風險，也會協助地方防治工作，早期發掘出潛藏感染症，避免社區蔓延傳播。

雲縣環保局表示，本月接獲國家衛生研究院公文，16日就動員巡檢朝天宮周邊各里，清除積水容器84個、112個廢輪胎巡檢及打洞，避免孳生病媒蚊，23日完成全鎮防治噴藥工作，後續將加強巡檢及清消。

雲林縣北港鎮今年7月發現埃及斑蚊完整族群，新聞曝光後，引起北港鎮居民議論，不少人對許多住戶用輪胎當路障占路，帶來蚊媒隱藏孳生危機不以為然。北港鎮長蕭美文、北港清潔隊長黃正耀說，用電鑽幫不少民眾的輪胎路障打洞，都打到沒電，會再持續強力執行輪胎與容器清理。北港朝天宮總幹事何宗霖說，廟內花瓶每天換水，應不會孳生媒蚊，會配合全面防蚊。

鄰近的彰化、台中暫無本土登革熱病例，彰化縣衛生局長葉彥伯說，因登革熱會有發燒及全身倦怠等症狀，有時被誤以為感冒，衛生局聯手各醫療院所加強通報。台中市衛生局長曾梓展說，已向學者專家請教，持續做好家戶防治工作。

病媒蚊 登革熱

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