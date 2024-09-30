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新北登革熱49例 中和、新店55里強化防治
新北昨再增6例本土登革熱病例，累計達49例，市長侯友宜侯說，目前疫情集中中和、新店，沒有擴大，最近一周是病媒蚊重要關鍵期，盼有效控制。衛福部長邱泰源說，尚在觀察群聚是否再擴大，若病例不斷增加，將視個案數、嚴重度，不排除成立前進指揮所。
侯友宜昨主持登革熱應變會議，衛生局長陳潤秋說，最近持續下雨讓噴消效果打折扣，也拉大清消區域，從確診家戶周邊50公尺改為100公尺，並鎖定新店、中和一帶55個里強化區域防治，尤其是天山公園周邊鄰里，連較偏遠的里也清消，一周不只一次。
議員張嘉玲說，市府已清消4、5次，此次爆發源頭在山上，有要求市長到議會專案報告，查明問題出哪。
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，過去8至10月是國內登革熱高峰期，今年夏天異常炎熱，連蚊子都受不了，雖有暴雨狂炸，但雨後溫度高、水退得很快，沒有時間讓病媒蚊繁殖，但9月氣溫低一點，積水不易消退導致孑孓容易孳生。他認為，新北這次成為首當其衝，並非意外，只要有病人有蚊子就容易散播，近期有颱風要來，颱風過境後10天將是蚊子是否孳生關鍵，只要積極巡倒清刷，還是能降低風險。
新北昨新增6例本土登革熱，分別為2男4女，年齡介於59至86歲，新店及中和區各3例，發病日介於9月23日至27日，皆由醫療院所通報，除1例住院治療外，其餘皆已康復，截止至9月28日新北市累計已有49例。
確診個案在潛伏期期間有興南夜市活動史，外傳興南夜市要封閉，陳潤秋說，126位攤商抽血檢驗皆為陰性，沒要封夜市。
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