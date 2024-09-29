埃及斑蚊突破北回歸線 北漂雲林落戶繁衍

埃及斑蚊傳播登革熱風險高於白線斑蚊，原分布在北回歸線以南縣市，國家衛生研究院最新監測結果曝光，雲林縣北港鎮今年七月發現埃及斑蚊完整族群，包含蟲卵、幼蟲、雌與雄的成蚊，專家確認埃及斑蚊已「提前」跨越北回歸線，恐提高登革熱疫情傳播風險。

在北港5個里現蹤

調查結果顯示，埃及斑蚊已在北港五個里現蹤，進香客絡繹不絕的朝天宮周邊首當其衝，國衛院示警，應透過孳生源清除、化學防治、長期監測、法規防治等方式多管齊下控制，避免族群擴散。

埃及斑蚊無法在寒冷環境中存活，向來局限在北回歸線、也就是嘉義縣布袋鎮以南低海拔地區棲息，北回歸線也被視為埃及斑蚊的「氣溫」防線。國衛院二○二二年首次在雲林縣北港鎮發現零星的埃及斑蚊，隨後就在北港鎮展開近三年的監測。

今年五月，國衛院公布去年監測結果，除了未在北港發現埃及斑蚊存活及繁衍的現象，也依地球暖化升溫趨勢，推估埃及斑蚊可能往中北部北漂。國衛院專家認為，所以會有零星的埃及斑蚊在雲林、台北等地被發現，可能藉由交通工具遷移，但因中北部氣溫較低而無法存活，更無法建立完整的繁衍族群。

埃及斑蚊跨氣溫防線 製表／陳雅玲、鄭朝陽

不料，才過了二個月，國衛院七月的監測結果就急轉彎，北港再度發現埃及斑蚊蹤影，隨後立刻在鎮內人口密度較高的十五個里調查，在六六二個積水容器中發現十五個埃及斑蚊孳生源，採集三一五○隻蚊子幼蟲，鑑定有一九九隻是埃及斑蚊，另以掃網捕獲雌與雄的成蚊各一隻，病媒蚊專家根據蟲卵到公、母成蚊的完整族群樣態，確認埃及斑蚊已提早跨越北回歸線，在雲林「落戶」繁衍。

疾管署副署長羅一鈞說，雲林北港確實監測到埃及斑蚊族群，但是否持續存活在當地有待觀察，還需更多監測才能確認；疾管署預計十月七日邀國衛院、環境部等單位及蚊媒專家研商對策。

雲林縣環保局長張喬維表示，雖然發現埃及斑蚊族群，今年全縣尚無本土登革熱確診病例，一接獲中央通報，已要求北港鎮清潔隊加強孳清，全力防堵病媒蚊擴散，未來也會加強各鄉鎮孳清考核頻率。

北港埃及斑蚊族群從何而來？目前沒有具體答案，羅一鈞說，過去在台中新烏日車站、新北板橋車站偶有監測到埃及斑蚊，但未存活、繁殖，這些都是隨人口移動、一次性地出現在當地。

台大昆蟲系名譽教授徐爾烈也認為斑蚊搭車到雲林一遊的機率高，尤其北港進香遊客多，埃及斑蚊不無可能是隨香客到北港，搭配適合牠們的棲息環境和溫度，才能存活下來，關鍵是過完今年冬天，若還發現埃及斑蚊族群存活，就要更加小心。

向北挺進20餘公里

「這是全球暖化與環境變遷的防疫警訊。」台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，從這次調查與斑蚊鑑別結果，可確定埃及斑蚊已跨過族群分布的北界，向北挺進廿餘公里，在北港完成落地生根、建立族群，應進一步釐清原因是否與暖化有關，並立即圍堵根除，防止向外擴散，進一步跨越濁水溪。