登革熱疫苗不穩定 菲國施打出人命 我未核准上市

天氣暖化趨勢明顯，登革熱疫情在熱帶地區有加劇現象，疫苗被視為防疫解方，但學者表示，面對暖化可能惡化疫情的趨勢，台灣應啟動疫苗研發工程，但現有的登革熱疫苗並不穩定，僅極少數國家使用，台灣對抗登革熱疫情，當前應以環境孳清為重。

施打疫苗是對抗傳染病擴散最有效的手段，但台灣尚未核准上市安全與穩定有效的登革熱疫苗，全球僅墨西哥、菲律賓及新加坡等高度疫情流行國家核准疫苗上市。

國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生說，雖然打疫苗是對抗傳染病最有效的作法，但登革熱病毒有四種類型，四型會出現交互感染，民眾若感染第一型，打的是第二型疫苗，恐造成更嚴重出血性。此外，民眾無法得知被蚊子叮咬的是何種類型病毒，打疫苗像是用猜的，確實會增添防疫難度。

陳錦生表示，國外的登革熱疫苗已問世，但至今尚未發展成熟，是一支不穩定也不成熟的疫苗。他舉例，菲律賓政府二○一七年為學童施打登革熱疫苗，卻造成多人死亡，最後導致總統被告。至於新加坡雖也開放施打疫苗，卻不鼓勵。

台灣的高端公司正進行登革熱疫苗第二期試驗，陳錦生認為，國內疫苗研發距離上市仍還有很長的路要走，甚至未來二、三十年也不一定看得到。

台大昆蟲系名譽教授徐爾烈也認為目前上市的登革熱疫苗仍有風險，但研發疫苗很耗時間，台灣面對埃及斑蚊北漂及常態的登革熱疫情，最好超前部署，及早啟動疫苗研發工程，透過嚴格監督，確認疫苗安全無虞，才能在需要時派上用場。