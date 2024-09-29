聽新聞
0:00 / 0:00

新北昨增14例登革熱確診 疫情現南冷北熱景象

聯合報／ 記者江婉儀吳淑玲郭韋綺／連線報導
新北本土登革熱案例升溫，新北環保局、衛生局等也總動員做清消。圖／新北環保局提供
新北本土登革熱案例升溫，新北環保局、衛生局等也總動員做清消。圖／新北環保局提供

登革熱疫情向來南重北輕，去年台南登革熱確診逾二萬例，今年三月六日後就未再出現本土病例，高雄自六月九日也未再新增個案，南二都疫情降溫，連發現埃及斑蚊族群的雲林北港也沒有本土確診個案。反觀新北市昨又新增十四例本土病例，累計四十三例，似有升溫趨勢，疫情出現「南冷北熱」景象。

台南市衛生局表示，二○二三年台南登革熱疫情達二萬一五二四確診病例，今年最後一例出現在二月，直到三月六日，因連續三十一天沒有新增確診病例，才宣布解除登革熱疫情。高雄市今年累積本土登革熱一三七例，自六月九日後也未再新增個案。

新北本土登革熱案例升溫，昨又新增二男十二女共十四例本土登革熱病例，累計四十三例，一例住院治療，所幸病況穩定。新北市衛生局表示，推斷應是沒有及時發現境外個案，或是民眾已被感染但無症狀沒察覺到，沒有就醫，就會無意識傳染給他人。

台南登革熱防治取得成效，衛生局表示，今年四月起針對查獲孳生源者，一律依傳染病防治法開罰三千至一萬五千元，至今已開出一千四百多張罰單。為及時找出感染者，推動「登革熱定點監測醫師計畫」，廣設監測點立即通報，避免社區蔓延傳播，醫師檢出陽性發兩千元獎金，今年至今二十例境外移入個案，有六例是由醫師通報後確診。

高雄市府除加強稽查高風險場域，還設計超誘捕燈，上方掛誘蚊燈管，下方風扇把飛近光源蚊蟲吸入網袋。另也整合轄內六一八間診所看診系統，透過詢問旅遊史、工作職業活動範圍及有無接觸感染者等，早期發掘潛藏社區感染症。另祭出民眾返台十四天內出現疑似登革熱症狀，主動就醫或通報送五百元禮券，若確診另發二千五百元現金。

病媒蚊 登革熱

延伸閱讀

新北登革熱29例 侯友宜：控制在中和、新店兩區

有日本旅遊史！台南市確診第20例境外移入登革熱第三型

新北擴大篩檢本土登革熱 新增15例累計共29人

影／新北登革熱再增15例 衛生局：擴大篩檢找出已無傳染力

相關新聞

埃及斑蚊突破北回歸線 北漂雲林落戶繁衍

埃及斑蚊傳播登革熱風險高於白線斑蚊，原分布在北回歸線以南縣市，國家衛生研究院最新監測結果曝光，雲林縣北港鎮今年七月發現埃...

記者直擊…北港廢輪胎當路障 斑蚊溫床

埃及斑蚊家族在雲林縣北港鎮落戶，尤其集中在朝天宮周邊五個里，被視為「斑蚊熱區」，北港鎮公所九月中旬對朝天宮邊全面清消，也...

防疫料敵從寬 專家：關注斑蚊 能否熬過冬

埃及斑蚊跨越北回歸線到雲林立足，病媒蚊專家嚴肅看待者居多，認為是氣候變遷暖化的一大警訊，接下來要密切觀察，若有不怕冷的埃...

登革熱疫苗不穩定 菲國施打出人命 我未核准上市

天氣暖化趨勢明顯，登革熱疫情在熱帶地區有加劇現象，疫苗被視為防疫解方，但學者表示，面對暖化可能惡化疫情的趨勢，台灣應啟動...

新北昨增14例登革熱確診 疫情現南冷北熱景象

登革熱疫情向來南重北輕，去年台南登革熱確診逾二萬例，今年三月六日後就未再出現本土病例，高雄自六月九日也未再新增個案，南二...

新聞眼／滅蚊 危機處理慢半拍

今年初，國家衛生研究院拿出二○二三年的監測資料，再用模型推估暖化升溫趨勢下的埃及斑蚊北移狀況，結果升溫尚未達標，埃及斑蚊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。