新北昨增14例登革熱確診 疫情現南冷北熱景象

登革熱疫情向來南重北輕，去年台南登革熱確診逾二萬例，今年三月六日後就未再出現本土病例，高雄自六月九日也未再新增個案，南二都疫情降溫，連發現埃及斑蚊族群的雲林北港也沒有本土確診個案。反觀新北市昨又新增十四例本土病例，累計四十三例，似有升溫趨勢，疫情出現「南冷北熱」景象。

台南市衛生局表示，二○二三年台南登革熱疫情達二萬一五二四確診病例，今年最後一例出現在二月，直到三月六日，因連續三十一天沒有新增確診病例，才宣布解除登革熱疫情。高雄市今年累積本土登革熱一三七例，自六月九日後也未再新增個案。

新北本土登革熱案例升溫，昨又新增二男十二女共十四例本土登革熱病例，累計四十三例，一例住院治療，所幸病況穩定。新北市衛生局表示，推斷應是沒有及時發現境外個案，或是民眾已被感染但無症狀沒察覺到，沒有就醫，就會無意識傳染給他人。

台南登革熱防治取得成效，衛生局表示，今年四月起針對查獲孳生源者，一律依傳染病防治法開罰三千至一萬五千元，至今已開出一千四百多張罰單。為及時找出感染者，推動「登革熱定點監測醫師計畫」，廣設監測點立即通報，避免社區蔓延傳播，醫師檢出陽性發兩千元獎金，今年至今二十例境外移入個案，有六例是由醫師通報後確診。

高雄市府除加強稽查高風險場域，還設計超誘捕燈，上方掛誘蚊燈管，下方風扇把飛近光源蚊蟲吸入網袋。另也整合轄內六一八間診所看診系統，透過詢問旅遊史、工作職業活動範圍及有無接觸感染者等，早期發掘潛藏社區感染症。另祭出民眾返台十四天內出現疑似登革熱症狀，主動就醫或通報送五百元禮券，若確診另發二千五百元現金。