防疫料敵從寬 專家：關注斑蚊 能否熬過冬

埃及斑蚊跨越北回歸線到雲林立足，病媒蚊專家嚴肅看待者居多，認為是氣候變遷暖化的一大警訊，接下來要密切觀察，若有不怕冷的埃及斑蚊存活下來，「代誌就大條了」。

過去埃及斑蚊以嘉義布袋為界，國衛院監測雲林北港也出現過埃及斑蚊。國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生表示，雖然雲林有出現埃及斑蚊，但這次監測結果無法完全判斷埃及斑蚊已跨界北漂，因為此次監測數量較過去多，也有可能是因為蚊子剛產卵生了很多隻，日後還要持續監測觀察。

他認為埃及斑蚊主要出現在南部，但台北有些地區比高雄熱，斑蚊卻未現蹤，除了溫度外，還有其他生物性等複雜因素，通常蚊子適合生存在攝氏二十度到三十五度，超過三十五度也會熱死。

國家蚊媒傳染病防治研究中心專案技術助研究員黃旌集也說，近十幾年在嘉義布袋都沒抓到埃及斑蚊，今年監測也未發現，反而是往更南方的縣市跑。至於出現在雲林的埃及斑蚊能否於在地立足，也就是達到一定族群數量，甚至熬過今年冬天，現在無法下定論。

台大昆蟲系名譽教授徐爾烈認為，雲林有埃及斑蚊完整族群出現，意義很特殊，由於七到九月是登革熱流行季，加上台灣交通方便、人員流動南來北往，病媒蚊隨之移動不必覺得奇怪，但因這次發現繁衍的完整族群，就要料敵從寬，如果有少數基因遺傳不怕冷的埃及斑蚊存活，將來就可能在當地永久地存活，更要嚴陣以待。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍認為，根據自然通訊國際期刊最新研究，根據每十年對埃及斑蚊的發展適宜度趨勢，預測埃及斑蚊族群分布移動，預計到了二○五○年，北美和中國大陸埃及斑蚊入侵速度，將從每年約二公里增加至六公里，顯示暖化將衝擊登革熱防疫。