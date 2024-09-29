新聞眼／滅蚊 危機處理慢半拍

今年初，國家衛生研究院拿出二○二三年的監測資料，再用模型推估暖化升溫趨勢下的埃及斑蚊北移狀況，結果升溫尚未達標，埃及斑蚊已早一步進駐雲林北港落戶。計畫趕不上變化，當務之急是要傾全力查明此案，釐清埃及斑蚊為何能在北港立足，迅速根除剛冒出的火苗，避免春風吹又生。

之所以要對埃及斑蚊戒慎恐懼，原因是牠比另一種登革熱病媒蚊更難防治，會傳播病毒的埃及斑蚊雌蚊能活一個月，比活十五天的白線斑蚊多一倍；而且埃及斑蚊生性機敏狡猾，為了不被發現撲殺，會分次叮咬人，不像白線斑蚊叮一次吸血吸到飽，這造成叮咬傳播病毒的次數增加，疫情擴散速度更快。

埃及斑蚊另一個特性是喜歡躲在屋內，像紗窗、窗簾等不易發現的暗處，對中北部的民眾來說，向來習慣外出時擦防蚊液防白線斑蚊叮咬，進到室內容易忽略埃及斑蚊的威脅，不像南部民眾已習慣室內清消防埃及斑蚊，防治手法大不同。

這次在雲林發現了逾兩百隻的埃及斑蚊，與過去幾年在各地零星發現的狀況大不相同，因為雲林有一定的族群量，且鄰近嘉義布袋的埃及斑蚊北界，自然引發媒蚊界的揣測。但從這次經驗來看，七月發現埃及斑蚊族群，北港鎮公所九月中旬才接獲孳清指令，顯然中央的危機處理慢了半拍。

如今要化解埃及斑蚊向外擴散的危機，必須清楚掌握北港何以成為埃及斑蚊的棲生之地，才能趕在冬天之前消除牠們的屏障，不讓在地成為媒蚊的冬天庇護所。衛福部請加油！