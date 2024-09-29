記者直擊…北港廢輪胎當路障 斑蚊溫床

埃及斑蚊家族在雲林縣北港鎮落戶，尤其集中在朝天宮周邊五個里，被視為「斑蚊熱區」，北港鎮公所九月中旬對朝天宮邊全面清消，也擬定後續防蚊計畫，朝天宮也表示會全力配合防蚊。本報記者直擊，朝天宮周邊家戶密集使用廢輪胎壓三角錐阻擋外來停車，正是助長斑蚊落腳的溫床。

疾管署副署長羅一鈞說，以往埃及斑蚊分布在北回歸線以南的嘉義、台南、高雄、屏東為主，以嘉義布袋為最北界線。隨著氣候變遷、全球暖化趨勢，專家對埃及斑蚊北移並不太意外。

到底埃及斑蚊從何而來？記者走訪朝天宮鄰近住戶，多數人並不清楚埃及斑蚊的危害，但一提到是登革熱病媒蚊，民眾立刻有危機感，直問「怎麼辦？」

雲林北港鎮清潔隊發現埃及斑蚊繁衍，動員清除孳生源，並提供打洞的廢輪胎替換家戶的廢輪胎路障。圖／雲林縣環保局提供

雲林縣環保局先前考核北港鎮的積水容器以廢輪胎占多數，有民眾用廢輪胎種植物，也有人拿來當路障，北港街上隨處可見的廢輪胎，恰好成為病媒蚊的溫床。

記者直擊被視為媒蚊熱區的朝天宮周邊兩百公尺範圍，靠近廟東側的舊市場一帶店家不多，但仍有部分賣魚肉的攤商和幾家人氣小吃攤，沿街有幾家空屋堆積不少廢棄物，也有幾戶人家做資源回收，屋裡屋外堆滿回收瓶罐。

最嚴重的是許多家戶為不讓人亂停車，都用輪胎壓三角錐作禁停路障，朝天宮四周也到處可見家戶前擺放大小輪胎，潛藏孳生媒蚊危機。尤其近來北港氣溫仍高，晴雨交替，更容易孳生媒蚊。

北港清潔隊接獲中央通知，除照常噴藥，九月十六日更大動員，對朝天宮周邊各里巡查，竟又發現八十四個積水容器，並針對國衛院先前示警廢輪胎容易孳生病媒蚊，將一百多個廢輪胎打洞，避免孳生病媒蚊。

北港鎮長蕭美文指出，病媒蚊北移不可等閒視之，民眾用輪胎作禁停工具，公所已採「打洞輪胎」方式，以一個換一個方式收集廢輪胎，呼籲民眾如有需要，可直接向公所換取打洞輪胎，打了洞不會積水，比較安全。

蕭美文指出，每年春節起三個月是北港進香期，人潮很多，但年度進香期已過，大家應好好一起防治，目前北港尚無登革熱確診病例，大家不用過度緊張，家戶應落實環境清理才可望滅蚊。

朝天宮總幹事何宗霖表示，並未接獲相關單位通報，但將會全力配合落實防蚊加強清消。