登革熱疫情升高 專家：不應迷信噴藥

南部登革熱疫情肆虐，不應迷信噴藥殺蚊，民眾參與才是防治核心！國家蚊媒中心首席顧問陳錦生受訪時表示，社區配合度低，且迷信噴藥，是此次南部疫情擴散的原因。他指出，目前登革熱治療只能針對病症下藥，如今缺乏特定藥物，且疫苗產出仍有難度，清除孳生源才是防治疫情的核心。

疾管署16日表示，今年國內已累計達8千例本土登革熱病例，其中台南為疫情熱區，行政院長陳建仁更南下聽取工作報告。陳建仁呼籲， 落實「巡、倒、清、刷」等防蚊措施，並配合衛生單位防治措施，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷。

陳錦生教授是國內知名的登革熱專家，曾任長榮大學校長、現任考試委員與國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問。

迷信噴藥導致失控

問：本次登革熱起源是境外移入，但至今疫情出現失控，登革熱預防的困難為何？

陳錦生：雖然登革熱疫情是境外移入開始，但現在國內疫情明顯失控，重點在於登革熱不能只靠政府防治，世界各地防治登革熱都是靠社區防治。可是這次台南社區參與程度不是那麼好，已經忘掉2015、2016年疫情的嚴重教訓。

加上當時有經驗的防疫人員大部分都已經退休，換成新的人員，做起來的時候，參與程度沒有那麼高，清除孳生源的動作不夠徹底，且迷信噴藥就能解決問題。

噴藥當然有好處，但也有很多限制，加上最近一直下打雨或淹水，都會影響到化學防治的效果。

疫情北上機會低

問：此次登革熱高度集中於南部，疫情會不會北上？

陳錦生：疫情會不會北上，其實很難說，現在北部的登革熱病例也都有到南部旅遊的足跡。但北部也有會引發登革熱的白線斑蚊，雖然沒有埃及斑蚊那麼強，但如果蚊子太多的話，還是有可能會傳染開來，產生小規模的流行。

但台北會不會出現如同南部一樣嚴重的登革熱疫情？按照蚊子的習性，北部應該不會出現如此嚴峻的疫情。如果北部有些地區孳生源比較多的話，尤其是如樹洞、竹林等天然孳生地，還是有可能造成白線斑蚊小規模流行，仍需要提高警戒。

不過至今還沒在北部或中部發現埃及斑蚊，是讓人比較安心的部分。

登革熱病毒有四型

問：登革熱治療上有沒有有效的療法？疫苗能發揮作用嗎？

陳錦生：登革熱目前都採用對症療法，病毒基本上沒有特定藥物可以治療，但可以針對症狀進行治療，所以病患能夠及早發現就醫，康復機會比較高。尤其在台灣流行的登革熱為「第一型」，病症沒有那麼嚴重，所以目前為止還好。

至於登革熱疫苗，因為登革熱病毒有四型，不可能都預防，而且如果不同型的登革熱病毒交互感染，就會產生出血性登革熱，所以基本上到目前為止無法成功，且疫苗的研發並不容易。

清除孳生源最實際

陳錦生：國外有接種登革熱疫苗，但都有諸多限制，如新加坡的登革熱疫苗就需要是病患以前得過的登革熱病毒種類，來判斷可以施打的疫苗，或以年紀作為接種的限制。此外，菲律賓雖有研發出疫苗，但後來也因問題頻頻而停止施打。

最後還是老話一句，登革熱防治需要民眾參與，共同清楚孳生源，特別是容器減量。目前社會迷信噴藥，民眾有時也不願配合噴藥，用「養生膠帶」（為膠帶和塑膠膜的結合，用於避免建築物、牆壁、設備受損）包覆東西，更影響到噴藥的效果，而且噴藥噴久了，蚊蟲也會產生抗藥性，這些都是仍需要面對的問題。

【更多精采內容，詳見 】