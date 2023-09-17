台南抗登革熱 陳揆允支援經費

台南市本土登革熱突破7000例，行政院長陳建仁昨率防疫主管單位視察防疫工作，陳建仁說，氣象預報近日雨量將會減少，台南新增病例數有下降，這是好現象，以往流行趨勢來看，9、10月疫情高峰，現在將疫情壓制，相信會控制得很好，未來這一兩周是防疫關鍵期，希望秋節前可以看到曙光。

市長黃偉哲說，登革熱從6月爆發至今、面對一再下雨，清除孳生源困難，希望中央大力協助防疫經費；陳建仁強調防疫全民運動，中央責無旁貸，「防疫經費中央會支援、一定做好做滿。」中央也要以身作則，台南部分空屋建築物屬中央部門，會要求所屬單位配合台南市府清理環境、掃除孳生源，避免成為防疫死角。

防疫人員展開化學防治，許多民眾反映住家面臨二噴及三噴等，「噴藥成台南人的日常，疫情也沒趨緩」，綠營民代也說民怨很大。黃偉哲表示，疫情爆發以來91天有48天下雨，幾乎差不多是噴完就下雨，天晴後又要再噴藥真的很無奈，只能相忍為防疫。

黃偉哲率主管在歸仁文化中心大廳簡報，說明6月登革熱爆發至今、防疫面對一再下雨，清除孳生源的困難狀況。尤其地方投入防疫的經費有限，希望中央協助。簡報結束後陳建仁由黃偉哲、立委、議員等陪同到社區了解防疫現況。

陳建仁指出，做好防疫，除表面容易看得到的孳生源，更要看到以前看不到、不易發現的地方。中央政府也要以身作則，台南部分空屋建築物屬於中央政府部門，會要求所屬單位配合台南市府清理環境、掃除孳生源。

民進黨議員沈震東說，很多民眾反映藥噴太多，衛生局說疫情熱區安南區已是最後一波大規模噴藥，但北區延平市場一帶還要再噴一次，登革熱需要大家一起抗疫，但民怨很大，市府除安撫民眾，也要協助防疫確實。