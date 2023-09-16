台南新增241例登革熱 累計突破7千例

台南市今天新增241例本土性登革熱，全市病例累計突破7000例，行政院長陳建仁下午則視察疫區之一的歸仁區。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增241例本土性登革熱，其中安南區50例，東區47例，永康區及南區各35例，北區32例，中西區15例，安平區10例，關廟區6例，仁德區4例，歸仁區3例，安定區2例，新化區及新市區各1例，年齡介於3歲至96歲。

面對台南登革熱疫情嚴峻，陳建仁下午率領行政院秘書長李孟諺、環境部長薛富盛、衛生福利部常務次長周志浩及疾病管制署副署長羅一鈞等人，視察歸仁區防治工作。

台南市長黃偉哲呼籲市民動員清除家戶內外積水容器，清除潛在孳生源，只有配合政府防疫措施，才能遏止登革熱疫情蔓延。

目前台南市累計登革熱7191例，全市37個行政區中，僅白河區、東山區、後壁區及北門區等4區未染疫。