視察台南疫區 陳建仁：登革熱防治是全民運動
台南市本土性登革熱今天突破7000例，行政院長陳建仁下午視察疫區之一的歸仁區，他表示，登革熱防治如同COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防治是全民運動，必須有韌性地堅持下去。
陳建仁今天下午先在台南市歸仁文化中心聽取登革熱疫情防治簡報，再深入社區訪查防治工作，仔細觀察防疫「天溝棒」的設計及使用。
陳建仁指出，登革熱防治如同COVID-19防治是全民運動，每人都要攜手團結才能控管；登革熱是氣候變遷的巨大挑戰，噴藥孳清工作一再接受挑戰，不疲乏是很重要的，不斷挑戰就會有疲乏感，必須韌性地堅持下去。
陳建仁表示，以過往流行趨勢來看，9月、10月是登革熱疫情高峰，現在將疫情壓到底最安全，冷區幫助熱區，相信會控制得很好，中央要以身作則，也會支援地方經費，希望中秋節以後看到防疫成效出現曙光。
陳建仁說，氣象預測雨量正在減少，這是好現象，孳清一定要到位，天助自助者。
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