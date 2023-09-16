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高市府滅蚊噴藥濃度加大30倍 居民投訴：人快被熏死

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄報導
高雄市登革熱疫情持續升溫，市府請求國軍支援，圖為化學兵執行噴藥滅蚊工作。記者劉學聖／攝影
高雄市登革熱疫情持續升溫，市府請求國軍支援，圖為化學兵執行噴藥滅蚊工作。記者劉學聖／攝影

登革熱疫情延燒，高市迄昨累計282例，但有民眾向民代爆料，衛生局為壓疫情竟要廠商把除蟲菊酯類稀釋比例由1：500改為1：16，濃度加大30倍，損害市民健康在所不惜，衛生局應說清楚誰下的決定？鹽埕、鼓山區的居民怨，每次噴藥後臭不可抑，蚊子還沒死，人都熏死了。衛生局引用2名專家說法強調藥劑毒性低，絕無加大藥量傷害人體或環境。

議員鍾易仲說，根據據8月14日小港區前進指揮中心會議結論，衛生局竟要廠商把稀釋比例調為1：16，超標30倍！引鳩止渴行為未必能滅蚊，卻對環境和人體有害，衛生局不能為衝業績、交成績戕害市民健康。

鍾易仲根據藥劑使用說明，指高雄使用的殺蟲劑須加水稀釋250倍到500倍，否則會引起倦怠、頭痛、嘔吐等癥狀，質疑登革熱家戶噴藥，高濃度藥劑殘留再誤觸或誤食，難道沒後遺症？

「高市選用的藥劑都是環境部登記有案的環境用藥，20年都是來如此執行緊急防疫」，衛生局引用國衛院防疫首席專家陳錦生說法，台灣用於室內的合成除蟲菊類藥劑，毒性都較一般農藥低。室外噴灑有機磷劑亞培松也屬低毒性。公衛專家、教授莊弘毅也表示，合成除蟲菊酯對哺乳類相對安全。

高市衛生局表示，2003年起選用環境用藥都參酌中央抗藥性評估報告，取用特定藥劑稀釋再測藥效，成蚊擊昏率及致死率達100%。安全前提下，適切評估後提高藥劑比例屬緊急防治手段，「2019年高市登革熱共58例，當時執行噴藥的稀釋比例與現在相同」。

但不具名防疫專家則舉雲林縣為例，原本稀釋比例1：160，建議調整到1：60就引發嚴重反彈，何況是1：16。高濃度藥量聞後有噁心、嘔吐等症狀，對噴藥人員的傷害大於一般民眾，「要加到這麼大的濃度才殲滅蚊子，基本上這支藥我就不會用了」。

鹽埕區鄰近愛河畔居民投訴，每次登革熱噴藥後臭不可抑，打開門戶一小時都還沒散去，「蚊子還沒死，人就被熏死了」。

登革熱 病媒蚊

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