防登革熱 南市府總動員

近日天氣轉趨穩定，登革熱疫情持續增溫，台南已累積6952例。市長黃偉哲昨天主持流行疫情指揮中心一級會議，決定擴大執行既有周六日「台南防疫清潔日」，黃說，「滅蚊沒假期、蚊子不會放假」，下令各局處全體總動員防疫，安排局處首長帶隊督導認養區域，全力進行孳清工作。

台南昨新增279例本土登革熱確診病例，累積病例6952例，連2日在安南區10個高風險里進行大區塊化學防治，完成共5千戶，內外夾攻由外往內期讓帶病毒的斑蚊無所遁形。市府7月5日將流行疫情指揮中心提升一級開設，每周2次召集市府機關、國軍、國營事業及專家學者會商，黃偉哲主持會議，整合市府資源，對抗登革熱。

黃偉哲說，雨後孳清很重要，這2周很關鍵，須趁雨歇總動員落實孳清，他強調，雖然近日確診案例下降，但市府仍不鬆懈，上緊發條強化防治。因埃及斑蚊喜躲藏家戶，難免有家戶經歷二噴、三噴，可能因此產生摩擦。

對此，黃偉哲要求同仁務必跟市民溝通，給予更多關心，盼市民體諒防疫必要，維護社區健康，遏止疫情擴散。

黃偉哲說，孳生源清除是登革熱唯一有效預防方法，不能單靠政府，必須大家一起參與，他代表市民感謝第一線防疫同仁、國軍和志工，防疫不只辛苦，壓力也大，勉勵同仁面對疫情嚴峻，繼續努力，堅持到底。

市府表示，因應疫情上升，群聚大幅增加，在人力物力有限下，鼓勵家戶及時使用殺蟲劑，提高防疫成效。

殺蟲劑將優先提供熱區確診家戶及周圍九宮格家戶，由專人教導使用方式，登革熱不是人傳人，根本之道消滅蚊子，呼籲家戶確實做好巡、倒、清、刷孳清工作。