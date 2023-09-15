汐止傳出2個登革熱案例 區公所動員噴藥清除孳生源

南部登革熱不斷升溫，汐止區也傳出2個案例，2位在潛伏期間都有台南旅遊史，今(15)日汐止區公所、衛生所及清潔隊也動員執行室內及戶外外孳生源清除、還有週邊噴藥，並且也呼籲民眾預防登革熱，注意積水容器，減少病媒蚊，如果有症狀也要儘快就醫。

汐止區長林慶豐表示，目前在汐止區內有兩例登革熱疫情，今天結合衛生所、清潔隊、警分局，大家一起動員執行入戶的噴消，另外，也要呼籲針對住家內的孳生源部分，能夠協助做好「巡」、「倒」、「清」、「刷」工作，第二個部分，如果到高峰險區域，比如中南部有去旅遊，請大家做好防範工作，避免被蚊子叮咬。

汐止衛生所護理長鍾美華指出，汐止的本土型登革熱今天已經完成康福里全里的噴消工作，請大家在這4週內還是要提高警覺，是否有登革熱的症狀，眼窩痛、發燒、關節四肢疼痛、全身出疹子、嚴重腹痛或持續嘔吐、皮膚出現出血點或瘀斑等症狀，請盡速就醫。

康福里長曾淑蘭說，今天很感謝公所、衛生所及清潔隊到里內進行全里的噴藥工作，因為，目前有一戶人家有到疫區去旅遊，感染登革熱，希望今天在相關單位努力噴消後，能夠讓疫情不要再擴散。