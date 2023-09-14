登革熱嚴峻 立院促陳揆23日防治報告

全台登革熱疫情趨嚴峻，國民黨立法院黨團、民眾黨團昨皆舉行記者會，批評中央防疫失靈，藍營更批民進黨只顧選舉，不顧疫情，要求民進黨總統參選人賴清德「救救台南人」。立法院昨天黨團協商，將邀請行政院長陳建仁9月23日提出「登革熱防治相關事宜」專案報告。

國民黨團書記長謝衣鳯說，從全台登革熱病例區域分布圖來看，台南市為病例數之最，為5479例。雲林縣為333例，高雄市248例，台北市41例，台中市38例，代表登革熱已經攻陷全台，衛福部、環境部是否應該開始協助？

國民黨團首席副書記長李德維表示，民進黨不要只會選舉，對登革熱疫情沒做好防護。台南市登革熱病例突破5千例之際，台南市長黃偉哲出國人不在，賴清德到台南造勢乾杯，「請賴清德不要只想著乾杯，爭取自己明年勝選，發揮自己身為副總統的高度，救救台南人」。國民黨團總召曾銘宗譴責民進黨只顧選舉，要求陳建仁拿出具體辦法防治疫情。

民眾黨團總召邱臣遠指出，疾管署早在5月就示警，依然不見中央與地方拿出積極具體作為，相關單位難辭其咎。民眾黨發言人楊寶楨表示，黃偉哲選擇出國行銷，棄市民與防疫工作於不顧，疫情失控攸關百姓生命，黃欠台南市民一個交代。

據轉述，民進黨中常委王定宇昨在中常會提醒，藍白持續攻賴清德本命區，須謹慎因應。民進黨主席賴清德也分享台南市長任內的防疫工作，指當時行政院副院長跟著縣市首長前往疫區，自己每天都召集疫情會報，去各疫區走動，也推動科技防疫，將很多專業人士納入疫情防治顧問，才將原本預判會出現5萬個病例數，壓制到1萬多例。