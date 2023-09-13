在野黨關注登革熱疫情 疾管署：中央地方聯手防治

登革熱疫情持續，國民黨、民眾黨立院黨團今天分別召開記者會關注防疫措施。疾管署發言人曾淑慧分析，今年多項因素不利疫情發展，但已整合中央跨部會資源與地方合作防治。

登革熱蔓延，國民黨團總召曾銘宗今天表示，蔡政府只顧選情，不見登革熱疫情，將要求行政院長陳建仁就防治登革熱進行專案報告。民眾黨立法院黨團今天也召開記者會，呼籲中央應及早調度醫療資源，與地方協力做好登革熱防治作業。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧接受中央社記者採訪表示，今年因6、7、8月平均氣溫都是歷年最高，加上受颱風及外圍環流影響，雨量偏多；且COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後邊境解封，境外移入增加等，多項因素不利於疫情走向。

今年疫情狀況，曾淑慧分析，目前評估可能個案數會較前幾年多，疫情走勢介於2014年（當年本土病例共1.5萬例）與2015年（當年本土病例共4.3萬例）間；但隨近年COVID-19疫情防治經驗，跨部會溝通、中央地方合作機制都比往年好，雖不敢樂觀預估疫情會馬上下降，但盼在各界合作下盡力控制。

登革熱是蟲媒疾病，曾淑慧說，防治工作牽涉範圍大，環境整頓非常重要。行政院已於7月12日起啟動應變機制，調增「重要蚊媒傳染病防治聯繫會議」開會頻率為2週召開一次，並邀集22縣市共同參與，以掌握地方防治工作進展與需求並提供協助。

此外，疾管署已成立登革熱應變工作組，每週召開會議，以利因應疫情變化及時採取應變作為。9月6日衛福部長薛瑞元、疾管署長莊人祥和副署長羅一鈞共同拜會環境部，跨部研商合作防治登革熱，整合資源攜手抗疫。

疾管署12日公布，累計至11日，國內今年共有6464例登革熱本土病例，並有27例重症、9例死亡；總病例數在近10年內僅次於2015年同期，且國內已有半數以上縣市出現病例，其中台南市已全市公告為流行區。